Así fue el funeral de “El Mencho”: coronas sin remitente y estricta seguridad

Entre estrictas medidas de seguridad, arreglos florales sin firma y música regional mexicana, se llevó a cabo el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, quien falleció días atrás tras resultar herido en un operativo oficial en Jalisco.

El exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue sepultado en el municipio de Zapopan, luego de que su cuerpo fuera entregado a la familia por la Fiscalía General.

Sus allegados trasladaron el cadáver desde Ciudad de México hasta Guadalajara para realizar las honras fúnebres.

El féretro, de color dorado, fue transportado en una carroza blanca escoltada por vehículos del Ejército. Vestidos de negro y con gafas oscuras, familiares y personas cercanas acompañaron el recorrido en medio de un amplio operativo de seguridad.

Oseguera, considerado durante años uno de los narcotraficantes más buscados de México, con una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos, murió tras un operativo sorpresa realizado el 22 de febrero en un club campestre de Tapalpa, Jalisco. En la acción también fallecieron otros integrantes del grupo criminal.

Funeral de “El Mencho” en Zapopan: seguridad extrema y acceso restringido

Desde el domingo 1 de marzo, la funeraria encargada del servicio permaneció rodeada por militares, elementos de la Guardia Nacional y policías estatales. El acceso fue restringido y cada persona que intentaba acercarse era sometida a inspecciones.

Según reportes de la agencia AFP, citando fuentes federales, el despliegue tuvo como objetivo prevenir disturbios o posibles ataques de grupos rivales. Las autoridades buscaban evitar cualquier incidente durante las exequias.

La carroza fúnebre estuvo precedida por tres grúas que transportaban decenas de arreglos florales de gran tamaño. Muchos no pudieron ingresar por los accesos habituales del cementerio debido a sus dimensiones.

El ataúd dorado fue recibido por una banda que interpretó música regional, incluyendo canciones tradicionales como “El muchacho alegre”, antes de ingresar a la capilla del camposanto.

Coronas sin remitente marcaron el funeral de “El Mencho”

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la llegada de múltiples coronas fúnebres sin cintillo de identificación. Medios locales reportaron al menos 12 arreglos sin remitente, además de otros con mensajes genéricos de condolencia.

Entre los arreglos destacó una corona monumental en forma de gallo, elaborada con rosas rojas y detalles blancos, que llevaba las siglas CJNG en la parte superior. El símbolo fue interpretado como una referencia al apodo con el que también se le conocía: “El Señor de los gallos”.

Las autoridades revisaron cada uno de los arreglos antes de permitir su ingreso a la funeraria. En las calles aledañas se percibía un ambiente de tensión, mientras hombres y mujeres vestidos de negro ingresaban bajo estricta vigilancia.

El funeral de “El Mencho” se convirtió en un evento de alto perfil, marcado por la discreción en algunos detalles y una presencia militar que evidenció la sensibilidad que aún genera la figura del exlíder criminal en México.