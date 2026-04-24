¿Quién está construyendo la IA? Necesitamos perspectiva femenina

Cada cuarto jueves de abril se conmemora el Día Internacional de las Niñas en las TIC, una iniciativa creada en 2010 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones con un propósito claro: lograr que más niñas y mujeres jóvenes no solo usen la tecnología, sino que participen activamente en su creación. Este 2026, el llamado es contundente, el cual busca impulsar la participación de las niñas en las TIC como motor de una transformación digital más inclusiva, bajo el lema “IA para el desarrollo: las niñas dan forma al futuro digital”. Y no podría llegar en un mejor momento.

Estamos viviendo una época de cambios que no habíamos visto antes. La inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que trabajamos, nos comunicamos, tomamos decisiones y construimos el futuro. Incluso, no es exagerado decir que se trata de una de las mayores oportunidades de nuestra generación, pero también es una oportunidad profundamente desigual.

Hoy, solo el 22% de las personas que desarrollan inteligencia artificial en el mundo son mujeres, según un estudio del Foro Económico Mundial. En áreas STEM, su participación apenas alcanza el 28% de la fuerza laboral. El desequilibrio no solo está en la creación, sino también en el uso de la tecnología. Entre jóvenes de 18 a 24 años, el 71% de los hombres emplean herramientas de IA cada semana, frente al 59% de las mujeres. Si esta tendencia persiste, la inteligencia artificial no solo transformará el mundo, sino que también podría amplificar las desigualdades existentes.

Incorporar más mujeres en el desarrollo de la IA no es únicamente una cuestión de equidad; es una necesidad estratégica. Los sistemas de inteligencia artificial aprenden de quienes los diseñan y de los datos con los que son entrenados. Cuando esos equipos son casi exclusivamente masculinos, los resultados pueden tener errores que afectan a millones de personas, desde una app que no reconoce bien ciertos rasgos físicos, hasta un algoritmo que discrimina en la selección laboral o en la asignación de créditos.

La diversidad, en este contexto, no es un valor abstracto, es un factor crítico de calidad. Las mujeres aportan perspectivas distintas, hacen preguntas diferentes y detectan riesgos que otros podrían pasar por alto. Esa pluralidad es la que permite construir tecnologías más justas, más precisas y, en última instancia, más humanas.

No obstante, la inclusión no ocurre por inercia, requiere decisiones concretas. A su vez, implica formar a niñas y jóvenes en tecnología desde edades tempranas, incorporar un enfoque de género en la educación digital, generar oportunidades reales dentro de las organizaciones y, sobre todo, visibilizar referentes femeninos que inspiren y abran camino.

La inteligencia artificial no es un escenario futuro, se está definiendo ahora mismo. Cada línea de código, cada modelo entrenado y cada decisión empresarial está moldeando el mundo en el que viviremos durante las próximas décadas. La discusión, entonces, no es si las mujeres deben ser parte de esta transformación, es si estamos dispuestos a asumir el costo de construirla sin ellas.