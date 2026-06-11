🔴EN VIVO🔴 Corea del Sur 0-0 Chequia por el Mundial 2026: siga en directo el duelo por el grupo A

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se traslada al Estadio Guadalajara, escenario que albergará su primer encuentro del certamen en lo que promete ser una batalla táctica de pronóstico reservado. Corea del Sur y Chequia hacen su debut oficial en el Grupo A, un sector de alta exigencia que comparten con el anfitrión México y la selección de Sudáfrica.

Para ambos combinados, sumar tres puntos en esta jornada inaugural resulta fundamental si pretenden cimentar sus aspiraciones de avanzar a la ronda de eliminación directa en la justa norteamericana.

Los dos conjuntos llegan a territorio tapatío envueltos en dinámicas muy positivas y con la motivación a tope tras cerrar sus respectivas preparaciones con victorias. El choque presentará un interesante contraste de estilos: la velocidad, disciplina y transiciones verticales del cuadro asiático frente a la estructura táctica, solidez defensiva y juego físico que caracteriza a la escuadra europea.

Así llegan ambas selecciones a su debut en el Mundial de 2026

Corea del Sur llega a este torneo respaldada por una regularidad histórica envidiable. Esta edición representa su undécima participación consecutiva en la Copa del Mundo —una racha que dio inicio precisamente en tierras mexicanas en 1986 y que sitúa a los surcoreanos como una de las naciones con mayor consistencia en el plano internacional—. Con el recuerdo vivo de las semifinales alcanzadas en 2002 y los octavos de final en Qatar 2022, el equipo dirigido por Hong Myung-bo sabe cómo manejar la presión de los grandes escenarios.

Los surcoreanos sellaron su preparación con grandes sensaciones tras golear 5-0 a Trinidad y Tobago y superar por la mínima (1-0) a El Salvador, demostrando solvencia colectiva y manteniendo su portería en cero. La gran bandera de este equipo sigue siendo su capitán y referente absoluto, Son Heung-min, quien comandará el ataque por la banda izquierda apoyándose en la creatividad y la chispa que aporta Lee Kang-in desde el sector opuesto.

Para la República Checa, pisar el césped del Estadio Guadalajara representa un hito histórico. La escuadra europea pone fin a una dolorosa sequía de 20 años sin asistir a un Mundial, siendo su última aparición aquella Copa del Mundo de Alemania 2006. El camino para estar aquí no fue sencillo; los dirigidos por el experimentado Miroslav Koubek debieron recurrir a la épica en el repechaje de la UEFA, donde superaron dos dramáticas tandas de penaltis ante los combinados de Irlanda y Dinamarca para timbrar sus boletos a Norteamérica.

A diferencia del bloque surcoreano, los checos basan gran parte de su fortaleza en la sinergia interna de sus futbolistas: diez de los convocados forman parte del Slavia Praga, lo que les dota de un entendimiento casi automatizado sobre el terreno de juego. En la zona de ataque, todas las miradas apuntan al imponente ariete Patrik Schick, la principal referencia ofensiva de un equipo que viene de hilvanar seis compromisos consecutivos sumando victorias y que aspira a convertirse en el caballo negro de la competencia.

Formaciones de Corea del Sur y Chequia