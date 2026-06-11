Grupo Firme llegará a Ibagué como parte de su gira internacional por Colombia y Sudamérica

Grupo Firme, una de las agrupaciones más populares del regional mexicano en la actualidad, confirmó su llegada a Ibagué como parte de la gira internacional que desarrolla por varios países de América Latina durante 2026.

La banda, que es liderada por Eduin Caz, se presentará el próximo 13 de junio en la Arena Néctar, escenario que recibirá a miles de seguidores de este género musical en la capital del Tolima.

La visita de la agrupación forma parte de una extensa agenda de conciertos en Colombia y la región andina. Antes de llegar a Ibagué, Grupo Firme tiene previsto presentarse el 12 de junio en Pereira y, posteriormente, continuará su recorrido por Ecuador y otras ciudades colombianas como Neiva, Cúcuta y Bucaramanga.

¿Por qué Grupo Firme es una de las agrupaciones más exitosas del momento?

La gira coincide con uno de los momentos más destacados en la trayectoria del grupo mexicano. Recientemente, la agrupación alcanzó un nuevo récord en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México al convertirse en el primer grupo mexicano en programar once presentaciones en ese recinto, una cifra que refleja el alcance de su convocatoria y la fidelidad de su público.

Además, el tour denominado “La Última Peda Tour 2026” ha recorrido diferentes países de Centro y Sudamérica con una respuesta masiva por parte de los asistentes. Según datos divulgados por su equipo de prensa, la agrupación ha congregado decenas de miles de personas en escenarios de países como Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Bolivia, consolidando su presencia internacional.

¿Qué representa la visita de Grupo Firme para Ibagué?

La llegada de la banda a Ibagué se suma a la creciente agenda de espectáculos internacionales que han escogido a la ciudad como una de sus paradas en Colombia. El concierto permitirá a los seguidores del regional mexicano disfrutar en vivo de los éxitos que han convertido a Grupo Firme en uno de los fenómenos musicales más relevantes de los últimos años.

La agrupación también atraviesa un momento favorable gracias al desempeño de su álbum “Evolución”, su primera producción de estudio en tres años. Canciones como “El Beneficio de la Duda” y “Alégale al Umpire” han acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales, mientras que la banda supera los 21 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Con este panorama, la presentación en Ibagué se perfila como uno de los eventos musicales más destacados de junio en la región, reuniendo a seguidores que esperan corear en vivo los temas más reconocidos del repertorio de Grupo Firme durante una gira que continúa expandiendo el alcance internacional de la música regional mexicana.