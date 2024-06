México: otro paso a la izquierda

Las elecciones en México siempre serán un hecho político interesante de analizar por su contexto y el desarrollo de las campañas políticas en este país. Antes de comenzar, quiero extender un agradecimiento especial a la consultora política mexicana, Leslie Zavaleta por su apoyo en el análisis sobre la coyuntura política y electoral de su país. En esta columna, dividiré en tres apartados mi análisis sobre las elecciones de México. Primero, hacer el análisis del contexto político de México; segundo comprender el poder de López Obrador (AMLO) y la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia; y tercero, exponer las lecciones aprendidas de la contienda electoral mexicana para futuras campañas políticas.

El contexto político

En estas elecciones se conformaron dos coaliciones fuertes para llegar a la Presidencia. Por el lado del oficialismo, la coalición de los Partidos Morena, PT y Verde Ecologista apoyaron la candidatura de Claudia Sheinbaum; mientras que la oposición, conformó una particular coalición entre los Partidos del PRI, PRD y PAN para apoyar a Xóchitl Gálvez, en un intento de “todos contra AMLO”. Por otra parte, Jorge Máynez fue el candidato independiente que participó en la contienda electoral con el apoyo de Movimiento Ciudadano.

Como describe Zavaleta, las campañas de los tres candidatos fueron muy diferentes por el enfoque que les dieron a sus esfuerzos políticos en la contienda electoral. Por un lado, Sheinbaum se enfocó en un discurso centrado en sus propuestas, evitando al máximo caer en cualquier tipo de provocación. Por otra parte, la candidatura de Gálvez estuvo centrada en los ataques directos al oficialismo de México que representaba la candidata de AMLO. Finalmente, aunque con mínimas posibilidades de disputar la Presidencia, Jorge Máynez realizó una campaña muy interesante con Movimiento Ciudadano, donde se enfocaron en apoyar candidaturas jóvenes y elevaron el debate con propuestas.

El poder de AMLO y la llegada de Sheinbaum

La estructura y la manipulación del voto blando fue crucial para la elección de la nueva presidente de México. Ser la candidata del oficialismo le permitió a Claudia Sheinbaum “jugar de local” durante toda la campaña. El apoyo de toda la estructura presidencial estuvo a su favor para tener el control de la intención de voto en las elecciones. Según Zabaleta, en México el voto blando está condicionado por los votos de mujeres, jóvenes y adultos mayores. En el caso de los últimos, los adultos mayores tenían un voto condicionado por las amenazas del gobierno donde en repetidas ocasiones, aseguraron que, si no ganaba Sheinbaum, se acababan los apoyos sociales.

Una vez más, ese interés de que los ciudadanos dependan del gobierno deriva en una descarada instrumentalización de sus necesidades. La estructura ya estaba consolidada, y sin una contrincante que elevara el debate con propuestas y una visión más atractiva para el futuro de México, el camino para la candidata del oficialismo era más sencillo de atravesar.

Lecciones aprendidas

Este año las elecciones de México demostraron dos lecciones clave que nos recuerdan que para ganar una elección se debe reconocer que (1) la estructura política pesa y (2) que las propuestas importan. Por un lado, el respaldo del oficialismo mexicano fortaleció los esfuerzos de Sheinbaum para llegar a la Presidencia. Con un poco de manipulación y control social sobre las necesidades de la gente, la propuesta de la candidata de AMLO se hizo más atractiva para una población con alta dependencia del gobierno.

Por otra parte, las propuestas definitivamente importan. El intento de la coalición del PRI, PRD y PAN para impulsar la candidatura de Gálvez para ir todos en contra de AMLO no funcionó. Su coalición estuvo exclusivamente enfocada en el ataque, no había una visión de país clara que estuviera más allá de realizar críticas y ataques a Sheinbaum. El propósito final de un candidato presidencial no puede ser estar “en contra de” porque le otorga más protagonismo a la persona que está criticando y le resta importancia a su voz y potencial político, opacándose entre el odio desatado. Por esta misma razón, en el caso de Colombia no basta que un político grite “Fuera Petro” sino tiene algo más interesante que decir para aportar al país.

Claudia Sheinbaum, la nueva y primera presidente mujer de México, recibe un país con niveles de inseguridad realmente preocupantes y no bastará con política social de “abrazos, no balazos” para mejorar esta problemática. La salud, la educación y la pobreza son otras problemáticas con las que tendrá que lidiar la nueva presidente, y por el bien de su país, ojalá logre tener una mejor gestión que López Obrador para seguir diciendo ¡Viva México!