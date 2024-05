Ser presidenciable

Es mayo de 2024 y desde ya, Colombia está en campañas presidenciales. Mientras tanto, el teatro se ha interpuesto a cualquier mínimo acervo de sensatez, rigurosidad o seriedad para gobernar este país. Gustavo Petro eligió el camino de gobernar un país con promesas vacías, gestiones sin trascendencia, campaña política constante y estigmatizando a cualquiera que no respalde su mandato. Colombia queda a la deriva, con un presidente que parece haber tomado la decisión de ser un gobernante de limitadas capacidades. El escenario político del país se vuelve tan volátil, que mientras hay un mandatario, también hay una larga lista de nombres que desde ya se están preparando para reemplazarlo.

RELACIONADO Legitimidad estatal y seguridad en Colombia

Es una realidad, la campaña presidencial de 2026 ya comenzó y son más de 40 los precandidatos que tienen aspiración de llegar a la Casa de Nariño. Algunos para reemplazar a Gustavo Petro y mantener a la izquierda en el poder, otros para dar un giro de 180 grados hacia la derecha, y algunos cuantos que tienen el reto de “presidencializar” el centro para llegar con posibilidades al escenario político hostil y mediático que se avecina en 2 años. La contienda electoral no dará tregua durante este tiempo que parece largo (lo será), donde algunos saldrán fortalecidos, otros no tendrán mayor trascendencia y otros tantos se quemarán en el intento.

Dentro de esta extensa lista de precandidatos, ya comienzan a destacar nombres como Claudia López, Germán Vargas, Juan Carlos Echeverry, David Luna, entre mucho otros. Por el lado del gobierno, figuras como Daniel Quintero, María José Pizarro, Carlos Caicedo o Susana Muhamad buscan posicionarse como una opción de continuidad para el proyecto de izquierda iniciado por Petro. Por otro lado, la derecha se prepara con candidaturas como las de María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Miguel Uribe senadores del Centro Democrático, quienes han sido voces fuertes en la oposición al gobierno actual y buscan capitalizar el descontento con la administración de Petro.

¿Es inevitable un gobierno de (extrema) derecha después de 4 años de Gustavo Petro? La derecha tiene una gran oportunidad debido a la acumulación de errores (algunos más intencionales que otros) del Gobierno Petro. Sin embargo, su llegada no es tampoco inevitable, el petrismo aún tiene varios “cartuchos” por agotar para mantenerse en el poder.

Son más de 40 los precandidatos presidenciales en el país, la lista es realmente larga. Sin embargo, esa cantidad no es sinónimo de calidad de los aspirantes. No dudo del potencial que puedan tener algunos, sin embargo, es crucial discernir quiénes poseen la capacidad de liderazgo y visión para enfrentar los desafíos actuales de Colombia. Algunos de los nombres que resuenan con fuerza incluyen también a Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, y Juan Manuel Galán quienes buscan posicionarse como opciones moderadas en un espectro político cada vez más polarizado.

Además de los nombres conocidos, emergen nuevos actores en el escenario político que buscan captar la atención del electorado como Abelardo De La Espriella o Vicky Dávila en un difuso rol de “outsiders en política” que han buscado capitalizar electores mediante su posicionamiento de opinión en redes sociales. En este punto, cabe resaltar que la influencia de las redes sociales en esta campaña será un factor determinante, moldeando percepciones y favoreciendo a candidatos que dominen las plataformas digitales.

Aunque hay figuras con gran potencial y experiencia, no se trata de ser presidenciable por iniciativa propia, se trata de ser presidenciable por el impacto que tiene el liderazgo social y político de una persona. Ser presidenciable no puede ser un asunto tomado a la ligera, aunque quienes han sido aspirantes en los últimos años han reducido la dignidad del ser candidato a la presidencia de nuestro país, no podemos permitir que sigan apareciendo figuras “presidenciables” que destacan más por su polémica, su desprecio por la institucionalidad y sus discursos de odio, que por sus grandes propuestas, sus capacidades y la sensatez en el actuar por el país.

Ser presidenciable debe ser una dignidad, no una cuestión tomada a la ligera por quienes solo persiguen el beneficio político, antes de la labor de servicio. La clave para cualquier aspirante será la capacidad que tengan de conectar con los ciudadanos y ofrecer soluciones concretas a los problemas que enfrenta el país. Esas soluciones deberán plantearse desde una visión posibilista, no desde la visión mesiánica que se caracteriza por su incapacidad de ejecución.

En este escenario de competencia hostil, solo aquellos que logren capitalizar el sentir de la gente, se van a diferenciar para tener la capacidad de aspirar a llegar a la Casa de Nariño en 2026. El primero en la lista de la campaña es Gustavo Petro, quien aseguró que no se va a reelegir, pero desde ya los más fanáticos del Pacto Histórico están promoviendo una reelección presidencial de Petro que refleja la ausencia de liderazgos en la izquierda para reemplazar, en dado caso, al actual presidente.