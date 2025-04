Hija de Alerta se pronunció tras los señalamientos en contra de su padre sobre gusto por Karina

La gala de nominación del miércoles en la Casa de los Famosos dejó un sinnúmero de discusiones entre los integrantes de esta.

Una que no paso inadvertido fue la discusión entre Laura G en contra de Alerta. En esta oportunidad, la modelo lanzó un fuerte comentario hacia el humorista, asegurando que a este hombre le gusta Karina.

"Don Alerta, me da tanta tristeza porque ingresé acá con tanta admiración por ti. La verdad en la cocina me puyaste para que yo hiciera quedar mal a Karina o no sé cuál era tu intención", le dijo.

Y agregó: "Me doy cuenta que es verdad lo que dijo Melissa que estás enamorado de Karina y le estás fallando hasta a su esposa".

Hija de Alerta se pronunció

Ante esta fuerte polémica, Kelly, hija de Alerta, confesó que ese tipo de comentarios no eran buenos porque el humorista tenía un hogar sólido fuera de la competencia.

"No es chévere escuchar eso, porque sabemos del amor que ellos se tienen", dijo.

Bajo la misma línea, Kelly aseguró que los comentarios de un posible gusto del humorista fueron hechos por Melissa pero a modo de broma.

RELACIONADO Participante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 anunció que se quiere ir y causó sorpresas

"Eso era un chiste de ellos, y no me parece que Melissa lo haya expuesto".

Alerta deberá pelear por la permanencia

Este miércoles, un total de siete participantes quedaron nominados en la Casa de los Famosos.

Alerta fue uno de los nombres mencionados para quedar en placa. El humorista fue nominado por el público al obtener la menor votación en positivo.

No olvide que para estar al tanto de todo lo que sucede en la Casa de los Famosos, usted puede descargar aquí la App del Canal RCN.