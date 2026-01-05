Economía plateada: el nuevo rostro del trabajo

Este 1 de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajo, hay un rostro que pocas veces entra en la conversación: el de miles de personas mayores que siguen trabajando desde la informalidad y el emprendimiento. En Colombia, más del 45% de las personas mayores de 50 años continúa activa laboralmente sin acceso a protección social, encontrando en la microempresa una forma de sostener su vida y la de sus familias.

Esta realidad se vive todos los días en barrios y municipios. Personas mayores que siguen trabajando sin pensión, sin respaldo y muchas veces sin descanso, incluso los siete días de la semana. Sus ingresos, en muchos casos, no superan los tres millones de pesos mensuales.

Detrás de estas cifras hay historias que vale la pena contar. Una de ellas es la de Liliana Jaramillo, quien a sus 64 años decidió emprender junto a sus dos hermanas mayores que ella, en Guadalupe, Antioquia. Así nació Cacao La Juaca Artesana, un proyecto que honra la memoria de su madre y rescata un saber ancestral que hoy se transforma en una fuente de ingresos y bienestar. Ellas retomaron el conocimiento que su mamá había cultivado durante años alrededor del cacao, convirtiéndolo en un negocio que no solo les permite sostenerse, sino también generar oportunidades para otros.

Lo que comenzó como una producción pequeña hoy vincula a más de ocho personas entre familiares y aliados del cultivo. Su historia demuestra que la edad no es un límite para seguir aportando, crear empresa y mantenerse activos, sino una etapa en la que la experiencia genera valor.

Como Liliana, hay miles de emprendedores mayores que sostienen la economía desde lo local, desde sus barrios y municipios. Por eso, acompañarlos no es solo una apuesta productiva, es una decisión de país. Se necesita que dejemos de ver la edad como una barrera y empecemos a reconocerla como una ventaja. Hablamos de personas con experiencia, con conocimiento de diferentes oficios, con redes construidas a lo largo de los años y con una resiliencia que no siempre se enseña en los libros.

Desde Interactuar lo vemos todos los días. Más de 6.500 emprendedores mayores han sido acompañados con acceso a crédito y fortalecimiento empresarial, entendiendo que no se trata solo de financiar negocios, sino de respaldar trayectorias de vida. Porque cuando a una persona mayor se le brindan herramientas, no solo mejora su ingreso: también se fortalece su autoestima, su salud mental y su sentido de propósito.

La economía plateada necesita ser reconocida como lo que es: una fuerza activa, con experiencia y con mucho por aportar. Dignificarla implica avanzar en soluciones financieras y programas que entiendan su realidad, sus tiempos y sus necesidades.

También es una invitación a reconocer que el trabajo no termina con la edad, que miles de personas mayores siguen moviendo la economía desde sus negocios con esfuerzo y con la convicción de tener condiciones dignas de vida a medida que avanzan los años.