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¿Cuántos hipopótamos tendría Colombia en 2030 si no frenan la reproducción de los animales?

El Ministerio de Ambiente advirtió que la población de estos animales invasores podría dispararse.

Hipopótamos en Colombia
FOTO: Ministerio de Ambiente

Valentina Bernal

mayo 01 de 2026
11:47 a. m.
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Lo que alguna vez fue una extravagancia de Pablo Escobar hoy se convirtió en uno de los problemas ambientales más complejos para Colombia.

Los cuatro hipopótamos que el capo del narcotráfico importó en la década de 1980 para su zoológico privado terminaron escapando tras su muerte en 1993 y se establecieron en las riberas del río Magdalena, donde comenzaron a reproducirse sin control.

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Décadas después, esa población no solo creció de manera acelerada, sino que se convirtió en la manada más grande de hipopótamos fuera de África.

¿Cuántos hipopótamos tendría Colombia en 2030 si no frenan la reproducción?

Actualmente, el Ministerio de Ambiente estima que en el país hay cerca de 200 ejemplares considerados una especie invasora, con efectos directos sobre el ecosistema, la fauna nativa e incluso sobre la seguridad de comunidades cercanas.

Pero la verdadera alarma está en la proyección oficial: si no se toman medidas urgentes para controlar su reproducción, en 2030 Colombia podría tener hasta 500 hipopótamos.

¿Sacrificarán a los hipopótamos que están en Colombia?

Ese crecimiento descontrolado llevó al Gobierno Nacional a contemplar una de las decisiones más polémicas: sacrificar parte de la población desde este mismo año.

Las autoridades sostienen que la expansión de esta especie representa un problema ambiental serio, ya que los animales han alterado el ecosistema de varias zonas del país y también han protagonizado ataques a pescadores en áreas cercanas al río Magdalena.

Además, el Ministerio de Ambiente ha advertido que los hipopótamos están siendo afectados por una mutación genética derivada de la endogamia, es decir, la reproducción entre miembros de una misma población reducida.

Esta situación aumenta el riesgo biológico y refuerza la necesidad de intervenir antes de que la cifra siga creciendo.

Aunque el sacrificio ha sido una de las alternativas planteadas, no es la única opción sobre la mesa.

¿Qué otras opciones hay?

Las autoridades también han adelantado procesos de esterilización, aunque estos han sido calificados como altamente costosos y complejos por la dimensión del problema.

Otra salida ha sido buscar el traslado internacional de parte de los animales.

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En medio de este debate, surgió una propuesta desde India que llamó la atención del Gobierno colombiano.

Anant Ambani, hijo del magnate Mukesh Ambani, solicitó formalmente que Colombia suspenda el sacrificio de los hipopótamos y ofreció recibir a 80 ejemplares en Vantara, un enorme centro de atención de animales ubicado en ese país.

Frente a esto, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, divulgó una carta en la que el Gobierno colombiano pidió a India confirmar si el refugio cuenta con los permisos necesarios para realizar la reubicación.

También solicitó información para verificar si las instalaciones tienen la capacidad suficiente para recibir a los hipopótamos y si las autoridades indias autorizan oficialmente el traslado.

Mientras tanto, grupos animalistas intentaron frenar la posibilidad del sacrificio mediante un recurso judicial que buscaba impedir la medida.

Sin embargo, esa acción fue negada por un juzgado, dejando abierta la posibilidad de que el Gobierno avance con la eliminación de parte de los ejemplares.

Así, Colombia enfrenta una decisión difícil entre sacrificar, esterilizar o trasladar a los hipopótamos que dejó la historia más insólita del narcotráfico.

Lo cierto es que si no se actúa pronto, la cifra proyectada para 2030 podría convertir este problema en una crisis aún mayor.

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