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Feria del café en Pereira reunirá a más de 800 productores y 120 expositores

Pereira será sede de feria cafetera con impacto económico clave.

Pereira será sede de feria cafetera con impacto económico clave
Foto: Expo Eje Café 2026

Noticias RCN

mayo 01 de 2026
09:05 a. m.
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El sector cafetero colombiano tendrá un nuevo punto de encuentro desde este 30 de abril en Pereira, donde se realizará Expo Eje Café 2026, una feria que proyecta negocios por más de $700 millones y la participación de más de 800 productores.

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El evento, que se llevará a cabo hasta el 2 de mayo en Expofuturo, reunirá a actores clave de la cadena cafetera, desde pequeños productores hasta empresas del sector. La organización estima, además, la generación de cerca de 300 empleos directos durante la realización de la feria.

Expo Eje Café llega a su edición número XI en un contexto en el que el café especial sigue ganando protagonismo en los mercados nacionales e internacionales. Este segmento, caracterizado por su mayor valor agregado, se ha convertido en una de las apuestas para fortalecer la competitividad del sector cafetero colombiano.

La feria contará con la presencia de productores de regiones como el Eje Cafetero, Huila, Tolima, Cauca, Antioquia y Norte del Valle, así como más de 120 expositores y 60 empresas del sector.

¿Qué impacto económico tendrá Expo Eje Café 2026?

Además de los negocios proyectados, los organizadores estiman un impacto adicional cercano a $250 millones en sectores como turismo, hotelería, gastronomía y transporte en Pereira.

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Se espera una asistencia diaria entre 2.500 y 3.000 visitantes, lo que posiciona a la ciudad como un punto clave para el desarrollo de eventos relacionados con la industria cafetera.

El evento también cuenta con el respaldo de Federación Nacional de Cafeteros, a través de sus comités departamentales, en una estrategia orientada a fortalecer el posicionamiento del café colombiano en mercados globales.

¿Qué actividades tendrá la feria del café en Pereira?

La agenda incluye espacios académicos enfocados en innovación, tecnificación del agro y café y salud. Además, se realizarán eventos de alto perfil como el Campeonato Nacional de Barismo y el Concurso de Calidad, que reunirán a algunos de los principales exponentes del país.

Estos escenarios buscan no solo visibilizar la calidad del café colombiano, sino también generar oportunidades comerciales y de formación para productores y emprendedores.

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Expo Eje Café 2026 se consolida como un espacio de articulación para el sector, en medio de un mercado que sigue evolucionando hacia productos diferenciados y de mayor valor agregado.

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