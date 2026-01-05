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Luis Díaz podría romper su récord de más minutos jugados con clubes en la misma temporada

El colombiano juega siempre con Vincent Kompany en Bayern Múnich, pero todavía no supera sus temporadas con más tiempo de juego en Porto, Liverpool y Junior.

Luis Díaz Bayern Múnich
FOTO: AFP

Noticias RCN

mayo 01 de 2026
11:08 a. m.
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Previo a la primera Copa del Mundo que jugará Luis Díaz, está viviendo una de las temporadas donde más minutos jugó en su carrera a nivel de clubes, siendo titular indiscutido en el Bayern Múnich de Vincent Kompany, quien poco rota su nómina.

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Tras la primera semifinal de Champions League ante PSG, Díaz se consolidó como el jugador que más ha jugado en este equipo a lo largo de la campaña llegando a 3.715 minutos, cifras similares a las de sus habituales compañeros de ataque, Michael Olise (3.671) y Harry Kane (3.668).

Con al menos cinco partidos por jugar (seis si clasifican a la final de Champions), es muy probable que Díaz rompa su propio récord de más minutos jugados, lo cual preocupa sobre el estado físico en el que llegará a la cita orbital con la Selección Colombia.

Las temporadas con más minutos de Luis Díaz

En su paso por el fútbol europeo, Díaz estuvo a punto de superar los 4.000 minutos en la temporada 2021/22, producto de su traspaso en el mercado de invierno de Porto a Liverpool. Con ambos clubes, sumó un total de 3.965 minutos.

Eso sí, si se tiene en cuenta los minutos sumados con la Selección Colombia, esa temporada solamente jugó un amistoso ante Alemania (86'). Mientras tanto, durante el actual curso jugó seis partidos amistosos, todos como titular, sumando alrededor de 400 minutos más a sus cargas.

Luis Díaz y la carga de minutos en el fútbol colombiano

Regresando a las estadísticas en clubes, hay que mirar el año 2018, donde Luis Díaz ganó la Liga Colombiana y llegó a la final de Copa Sudamericana con Junior. Allí también estuvo muy cerca de pasar el umbral de 4.000 minutos.

Allí está el récord: 3.968 minutos entre Liga, Copa, Libertadores y Sudamericana. Ese año también debutó en la Selección Colombia de mayores, sumando minutos en el segundo tiempo en un amistoso ante Argentina.

En resumen, ya rompió su propio récord de minutos jugados sumando clubes y selección, pero solo considerando su club, es posible que en un par de semanas ostente ambos récord en su primer año con el Bayern Múnich.

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