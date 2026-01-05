Precios del petróleo caen tras propuesta de Irán a EE. UU.

Los precios del petróleo cayeron con fuerza este viernes, impulsados por un renovado optimismo del mercado luego de que Irán presentara a Estados Unidos una nueva propuesta para reanudar las negociaciones de paz con el objetivo de poner fin a la guerra, según informó la agencia oficial Irna.

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"La República Islámica transmitió el jueves por la noche el texto de su última propuesta a Pakistán, mediador en las conversaciones con Estados Unidos", indicó la agencia, sin ofrecer más detalles.

En una sesión marcada por una liquidez muy limitada debido al feriado del 1º de Mayo, ese breve anuncio bastó para provocar un fuerte retroceso en las cotizaciones del crudo.

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Caída de las referencias internacionales

Hacia las 14H55 GMT, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, para entrega en junio, caía 3,34%, hasta 101,56 dólares, después de haber llegado a perder brevemente más del 5%.

El Brent del mar del Norte, para entrega en julio —en su primer día como contrato de referencia—, retrocedía 1,72%, hasta 108,50 dólares. Ambas referencias habían iniciado la jornada en terreno positivo, impulsadas por el prolongado bloqueo del estrecho de Ormuz, que continúa obstaculizando las exportaciones petroleras del Golfo.

Expectativa por decisión de la OPEP+

La magnitud de los flujos perdidos por la paralización de este paso marítimo estratégico hace que los inversores reaccionen con fuerza ante cualquier anuncio que sugiera un eventual desbloqueo. Con reservas estratégicas cada vez más reducidas, el tiempo para una mejora se convierte en un factor crucial.

En este contexto, siete miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) se reunirán el domingo para decidir sus cuotas de producción, en la primera sesión desde la sorpresiva salida de Emiratos Árabes Unidos del grupo, efectiva desde este mismo día.