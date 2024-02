Estados Unidos veta un cese al fuego en Gaza

Por tercera vez Estados Unidos veta una propuesta de cese al fuego humanitario en Gaza. El pasado 20 de febrero, en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Argelia propuso una nueva propuesta de cese al fuego, que tuvo 13 votos a favor y una abstención, la de Reino Unido.



Esta propuesta se da en el marco del avance de las fuerzas militares israelíes hacia el sur de Gaza cuyo objetivo, según sus portavoces, es la invasión a la ciudad de Rafah en los próximos días.



Frente a este escenario, tres puntos para el análisis. Primero, la representante de los Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad, Linda Thomas Greenfield, manifestó que dar un voto a favor sería irresponsable porque afectaría los avances de la negociación entre Qatar, Egipto, Israel y Hamás.



Negociaciones que según Estados Unidos conducirían a una tregua de seis semanas y que llevaría a la liberación de los secuestrados por parte de Hamás. Según la funcionaria norteamericana, impulsará una resolución propia cuando se cumplan todos los requisitos para la liberación de los secuestrados. Está posición deja cada vez más aislado a Estados Unidos dentro del Consejo de Seguridad.



Francia, China y Rusia se han pronunciado en desacuerdo. En especial desde el Kremlin plantearon que la posición de Estados Unidos es la de sabotear un cese al fuego.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene la presión interna y externa de disuadir a Benjamín Netanyahu para que reduzca los bombardeos sobre la población civil y en este momento que se abstenga de invadir la ciudad de Rafah.



Biden no solo juega en el tablero de la geopolítica internacional sino con las elecciones presidenciales internas de este año, donde las guerras de Ucrania y Palestina son claves para los votantes indecisos que conforman un gran caudal electoral.



Segundo punto.: la tragedia humanitaria. Mientras en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se mueven los intereses políticos y económicos de las potencias. Unicef anuncia que frena la ayuda de alimentos en Gaza ya que los combates no permiten que el personal humanitario pueda entrar a los campos de refugiados.



Esto impacta directamente ya que según la misma Unicef son miles los niños palestinos que hoy sufren de desnutrición aguda. Al norte de Gaza, 1 de cada 6 bebes tienen este nivel de desnutrición y en todo el territorio escasean los alimentos medicinas y agua. Sin lugar a dudas, es una tragedia humanitaria la que viven más de dos millones de civiles. Según Ammar Ammar, represente de Unicef en Gaza, la Franja está a punto de vivir una explosión de muertes infantiles que son evitables.



Tercer punto. Diferentes generaciones se excusaban frente a los genocidios que les tocó en su época, de que no se tomaron acciones porque sencillamente no se enteraba de lo que estaba pasando en las zonas de conflicto y solo se conocía de la gravedad de los hechos tiempo después.



Esta generación del 2024 no tendrá esta excusa. Los vídeos de los bombardeos del ejército de Israel contra mezquitas, escuelas, campos de refugiados, hospitales y población civil indefensa están a un clic de distancia.



lo que ha cometido Israel es un genocidio a los ojos del mundo y por más lobby sionista que hagan esto es una realidad innegable. El genocidio de Israel en Gaza es uno de los actos más atroces contra la humanidad.

*Néstor Rosanía, director de Periodismo de Conflictos.