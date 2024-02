Populismo en tiempos de inseguridad

Evidentemente no han sido los días más tranquilos para la seguridad en Bogotá. Por algunos hechos puntuales que perturbaron la tranquilidad y llegaron a vulnerar la integridad de algunos ciudadanos, la percepción de inseguridad en la ciudad se incrementó con justa razón.

Se han presentado robos con armas de fuego en más de 10 restaurantes de la ciudad, hurtos de bicicletas y celulares en la calle, sumado a los robos en transporte público que han exacerbado la preocupación de los bogotanos.

Por supuesto, las presiones al alcalde Carlos Fernando Galán y su secretario de seguridad César Restrepo no dan tregua: ¿Es hora de legalizar el porte de armas para mejorar la seguridad? Eso es populismo del más irresponsable.

En esta columna quiero abordar el creciente populismo que se pone de moda en los tiempos de inseguridad de la capital. En medio de estas coyunturas aparecen osados de redes sociales que, de la noche a la mañana, se convierten en expertos, gurús y críticos que tienen las formulas mágicas para solucionar los problemas de seguridad en Bogotá.

La hoguera de la opinión pública se fundamenta en datos y las criticas a la administración de la exalcaldesa Claudia López cobran cierta validez porque reducir el número de oficiales de la policía ha sido realmente perjudicial para la ciudad.

Sin embargo, culpar al recién llegado de la crisis de seguridad es desconocer que Bogotá siempre ha tenido dificultades con el manejo de la seguridad o, ¿acaso alguien recuerda un alcalde por su manejo impecable o infalible de la seguridad en la capital? Sinceramente no existe un referente de seguridad en la ciudad.

Los populistas más nocivos para la sociedad aparecen en estos tiempos de inseguridad en redes sociales donde promueven discursos violentos e ignorantes para, supuestamente, solucionar los problemas de seguridad en la ciudad.

Pensamientos vagos como decir “hay que darles plomo”, “debe existir la pena de muerte”, “toca andar armados para defendernos de las ratas” hacen eco en algunos que aprovechan para decir que se debe legalizar el porte de armas. Una idea realmente absurda de contemplar en un país que maneja índices cotidianos de violencia tan altos.

El monopolio de las armas y el uso legítimo de la fuerza le pertenece al Estado, la ciudadanía no debe ejercer estas funciones porque solo sería aumentar el riesgo de hechos de violencia.

Y en el caso de Colombia es aún más peligroso contemplar la idea de legalizar el porte de armas: ¿En serio piensan agregarle violencia a una sociedad históricamente violenta? Este tipo de iniciativas no van a frenar la delincuencia y sí aumentarán los hechos fatales de violencia que prevalecen diariamente en las calles de nuestra ciudad.

Esta columna es un llamado a la responsabilidad política y social de los discursos facilistas que se propagan por redes sociales con el fin de satisfacer la ira y la indignación de ciudadanos que están realmente preocupados por la seguridad.



Si mejorar la seguridad solo dependiera de legalizar el porte de armas, ¿Por qué no lo hacen en todo el mundo? Porque no funciona. Quienes promueven esta idea parten de sus prejuicios ideológicos y dejan de lado información relevante que les ayudaría a comprender las implicaciones negativas de este tipo de decisiones.

La gente quiere soluciones inmediatas, pero ningún esfuerzo será suficiente si no se trabaja de forma transversal para solucionar este problema. No depende solo de Bogotá, no depende solo de la Policía Nacional, no depende solo de los jueces, no depende solo de las cárceles, no depende solo del abordaje social. La seguridad depende de todos, y hasta que no se trabaje por mejorar ese engranaje, los esfuerzos individuales serán insuficientes.

@juancarbolivar

Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales con énfasis en Gerencia Pública. Especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña. Director de Gobierna Consultoría Estratégica.