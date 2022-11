Senadora Isabel Zuleta, no más “jugaditas” de mala fe

El congresista “youtuber”, Jonathan Pulido, ha sabido sorprender a sus electores. A pesar de que su carrera la hizo hasta ahora en la creación de contenido para las redes sociales, hoy se puede decir que su trabajo ha sido riguroso e independiente. Ha cuestionado proyectos de la administración Petro, pero también a los partidos tradicionales desde su silla solitaria en el Congreso, en donde lo intentaron perjudicar con una fotografía falsa, malinterpretada y difamatoria.

Esta semana se expuso un hecho que causó mucha indignación en el Congreso. Dos funcionarios de la UTL de la senadora Isabel Zuleta, elegida por la lista cerrada del Pacto Histórico y lideresa del Movimiento Ríos Vivos en Medellín, fotografiaron al senador Jonathan Pulido Hernández (el congresista más votado del Partido Verde) en un momento en el que este se agachó para contestar una llamada. Dijeron que se había quedado dormido mintiendo abiertamente.

La fotografía fue filtrada a algunos medios de comunicación alternativos y rápidamente malinterpretada para mentir. La difamación no es algo que se espere de funcionarios del Estado pagados con recursos públicos. Lo impresentable es que, a pesar de lo contundente de la evidencia publicada en un video de Youtube del propio senador Pulido, su colega no reconoció el error de la UTL y, por el contrario, encontró argumentos para justificarse.

“Mi grupo de trabajo es libre de tomar las foto que considere”, escribió la senadora en su cuenta de Twitter. Pues no. Los dos funcionarios que tomaron la fotografía no trabajan para el sector privado, sino para el Congreso de la República, cuyos salarios son pagados a través del presupuesto público y los impuestos que contribuimos todos los ciudadanos. La difamación no es en ningún manual de funciones o contrato público un objeto o deber de un trabajador del Estado.

El Congreso de la República, que tiene mayorías aseguradas para los proyectos del presidente, debe concentrarse en dar debates de fondo y convencer con argumentos por las dudas que tienen los ciudadanos. Lo que ha hecho la representante Cathy Juvinao al enfrentarse con preguntas y argumentos de fondo al código electoral y la reforma política en lo que le parece inconveniente es resaltable.

Cada vez que en el Congreso hay una “jugadita” de mala fe como la realizada sin consecuencia alguna por la UTL de la senadora Zuleta, o que los congresistas dejan de leer los proyectos de ley y las reformas constitucionales; cada vez que un senador o representante se ausenta de una plenaria, vota sin convicción o se basa en lugares comunes, el país pierde algo de democracia.

La fuerza parlamentaria debe ser sólida porque es una de las bases de la democracia liberal y de la división de poderes. Un Congreso débil que se limite a pupitrear proyectos y a instruir a las UTL para que en vez de estudiar casos internacionales y hacer estados del arte, se dediquen a buscar zancadillas a otros congresistas, es un Congreso mediocre que no le sirve al país.

Los debates deben ser vehementes pero respetuosos, de fondo y técnicos, profundos y reveladores. Que descubran cosas que el país no sabía. El control político, los cambios a la Constitución y la formulación de leyes es una tarea determinante para que en cualquier República se pueda hablar de democracia.

Si bien en los últimos años los activistas e "influencers" virales se han hecho con la fuerza electoral suficiente para ser elegidos congresistas, no se trata en ningún caso de un cheque en blanco. La evaluación sobre su trabajo y remuneraciones de 36 millones de pesos es constante y están en obligación de demostrar altura a su responsabilidad.

Senadora Isabel Zuleta, es necesario y justo con la opinión pública y sus propios electores que reconozca el error, ofrezca disculpas y sancione a los funcionarios de su UTL.

@santiagoangelp

Director de NoticiasRCN.com