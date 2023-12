Sueño americano 2.0: ganar en dólares y gastar en pesos

Con la llegada de la pandemia, las empresas se vieron obligadas a adaptarse al trabajo remoto, creando una oportunidad para el talento latinoamericano que sin tener que desplazarse a otros países, pudieron comenzar a aplicar a trabajos internacionales y por ende a recibir sueldos en dólares.

Esta coyuntura ha llevado a que cada vez más colombianos persigan lo que ahora muchos llaman la nueva versión del "sueño americano": ganar en dólares y gastar en pesos. Al parecer, el hecho de ganar en dólares posiblemente lo puede ubicar en una posición privilegiada de la pirámide social del país.

Según un estudio de Anif, para el año 2022, si una persona aportó a su hogar ingresos superiores a los $781.000 mensuales, podría considerarse clase media e, incluso, quienes aportaron más de $ 4.200.000 mensuales, podrían considerarse clase alta. Lo que quiere decir que una persona que hoy en día gane más de US$1,000 mensuales podría estar viviendo el “sueño americano”.

Por esta razón, me gustaría compartir algunas recomendaciones para quienes viven en Colombia y tienen en sus metas comenzar a generar ingresos en dólares o para quienes ya lo estén haciendo. El principal reto de ganar en dólares y gastar en pesos radica en la gestión de la volatilidad de la tasa de cambio. Para mitigar este riesgo, lo recomendable es crear su propio "fondo de estabilización". Por ejemplo, podría tomar de referencia el valor promedio del dólar de los últimos meses ($4.000) y basar su presupuesto mensual siempre en ese valor.

Cuando el dólar suba, el excedente del cambio lo deposita en una cuenta de ahorro (idealmente que rinda al menos la inflación y no genere cobros) cuyo único propósito será para ahorrar esos excedentes. En caso de que el dólar baje, puede acudir a esta cuenta para retirar lo correspondiente y completar su “sueldo” y de esta manera compensar.

Aproveche la tasa de cambio y no dude en ahorrar e invertir lo más que pueda. Haga un presupuesto y destine un porcentaje generoso a la construcción de su patrimonio que a largo plazo le genere ingresos y seguridad financiera. Una forma práctica de empezar es “bajar” o cambiar esos dólares cuando la tasa de cambio se encuentre alta y en ese momento destinarlos a la inversión previamente analizada.

Sea mesurado y aplique inteligencia emocional. Aunque vea su cuenta bancaria llena, depende de usted convertir esta oportunidad en bienestar financiero a largo plazo y no solo en un momento de gasto descontrolado. Planifique para el futuro, ya que los contratos, proyectos o trabajos pueden llegar a su fin.

Por último, pero no menos importante, el hecho de que esté ganando en dólares no significa que deba descuidar su seguridad social. Asegúrese de hacer los pagos correspondientes de pensión, salud y ARL, ya que, en muchos casos, al tener contrato con empresas no constituidas en Colombia, su relación laboral puede ser similar a la de prestación de servicios. La UGPP está pendiente, y no cumplir con los pagos podría resultar en requerimientos en los próximos años.



Es una realidad que ganar en dólares viviendo en Colombia tiene muchas ventajas, siempre y cuando, se gestione aplicando varios conceptos de la educación financiera. Si usted hace parte de ese grupo, aproveche la oportunidad para que en unos años pueda decir con orgullo que ahorró, invirtió y contribuyó a construir parte de su patrimonio gracias a esa época en la que ganaba en dólares.

@amhc01

Director y cofundador de Clever Finance Educación Financiera