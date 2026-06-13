Día del donante de sangre: así puede llevar a cabo este proceso durante el fin de semana en Bogotá
La Alcaldía de Bogotá reveló la información correspondiente para aquellos que quieran participar en la jornada.
Noticias RCN
08:22 a. m.
Donar sangre corresponde a un procedimiento médico voluntario con el que esta se extrae en pequeñas cantidades de personas sanas.
Según Mayo Clinic, este líquido es vital e insustituible por lo que puede ser utilizado para salvar vidas o mejorar el estado de salud de todos los pacientes con enfermedades graves, infecciones o cirugías.
Cada 14 de junio el mundo se une para celebrar el Día Mundial del Donante de Sangre por lo que la OMS invita a las personas sanas a participar de este procedimiento que salva a aquellos que más lo necesitan.
¿En dónde donar sangre en Bogotá este 14 de junio?
Según la Alcaldía de Bogotá, disponer de sangre y productos sanguíneos seguros y en cantidades suficientes es un pilar insustituible para que el sistema de salud funcione y salve vidas a diario. Por esto, el IDCBIS, a través de su Banco de Sangre, liderará la jornada móvil de donación durante el fin de semana festivo.
Esta institución desplegará sus equipos y unidades móviles en cuatro puntos estratégicos de la capital y zonas de influencia distribuidas de la siguiente manera:
- Sábado 13 de junio
Lugar: Sede Compensar CEF (Carrera 69 # 49 A - 73, puerta estadio parqueadero).
Horario: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Domingo 14 de junio
Lugar: Centro Comercial Centro Mayor (Calle 38 A sur # 34 D-51, puerta 5).
Horario: 10:30 a.m. a 6:00 p.m.
- Lunes festivo 15 de junio (Punto 1)
Lugar: Parque Ciudad Montes (Calle 10 Sur # 38 A-25, al lado del Lago).
Horario: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Lunes festivo 15 de junio (Punto 2)
Lugar: Cazucá - San Mateo (Carrera 1 # 38-89, en la zona de parqueadero).
Horario: 10:30 a.m. a 6:00 p.m.
Personas que pueden donar sangre
Donar sangre no es un proceso que puedan llevar a cabo todas las personas. Algunos de los requisitos básicos son: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, sentirse bien de salud en general y no haber tomado antibióticos recientemente, haber consumido alimentos en las últimas 4 horas y presentar un documento de identidad oficial.