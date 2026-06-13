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Salud y Bienestar

Día del donante de sangre: así puede llevar a cabo este proceso durante el fin de semana en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá reveló la información correspondiente para aquellos que quieran participar en la jornada.

Foto: Diseñada por Magnific.
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Noticias RCN

junio 13 de 2026
08:22 a. m.
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Donar sangre corresponde a un procedimiento médico voluntario con el que esta se extrae en pequeñas cantidades de personas sanas.

Según Mayo Clinic, este líquido es vital e insustituible por lo que puede ser utilizado para salvar vidas o mejorar el estado de salud de todos los pacientes con enfermedades graves, infecciones o cirugías.

Cada 14 de junio el mundo se une para celebrar el Día Mundial del Donante de Sangre por lo que la OMS invita a las personas sanas a participar de este procedimiento que salva a aquellos que más lo necesitan.

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¿En dónde donar sangre en Bogotá este 14 de junio?

Según la Alcaldía de Bogotá, disponer de sangre y productos sanguíneos seguros y en cantidades suficientes es un pilar insustituible para que el sistema de salud funcione y salve vidas a diario. Por esto, el IDCBIS, a través de su Banco de Sangre, liderará la jornada móvil de donación durante el fin de semana festivo.

Esta institución desplegará sus equipos y unidades móviles en cuatro puntos estratégicos de la capital y zonas de influencia distribuidas de la siguiente manera:

  • ​Sábado 13 de junio

​Lugar: Sede Compensar CEF (Carrera 69 # 49 A - 73, puerta estadio parqueadero).

​Horario: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

  • ​Domingo 14 de junio

​Lugar: Centro Comercial Centro Mayor (Calle 38 A sur # 34 D-51, puerta 5).

​Horario: 10:30 a.m. a 6:00 p.m.

  • ​Lunes festivo 15 de junio (Punto 1)

​Lugar: Parque Ciudad Montes (Calle 10 Sur # 38 A-25, al lado del Lago).

​Horario: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

  • ​Lunes festivo 15 de junio (Punto 2)

​Lugar: Cazucá - San Mateo (Carrera 1 # 38-89, en la zona de parqueadero).

​Horario: 10:30 a.m. a 6:00 p.m.

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Personas que pueden donar sangre

Donar sangre no es un proceso que puedan llevar a cabo todas las personas. Algunos de los requisitos básicos son: ​tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, sentirse bien de salud en general y no haber tomado antibióticos recientemente, haber consumido alimentos en las últimas 4 horas y presentar un documento de identidad oficial.

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