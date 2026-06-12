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¡Baile estadounidense! Llegó el 3-0 vs. Paraguay: vea el VIDEO del GOLAZO

Balogun anotó su doblete en el cierre del primer tiempo.

Noticias RCN

junio 12 de 2026
08:57 p. m.
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Estados Unidos está iniciando la Copa del Mundo dejando las mejores sensaciones.

La selección local abrió el marcador al minuto 6, celebró el 2-0 al 31 y consiguió el 3-0 en la última jugada del primer tiempo.

🔴EN VIVO🔴 Estados Unidos 2-0 Paraguay, por Mundial 2026: ¡Aumenta la ventaja el local!
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Balogun, que había sido el autor del segundo gol, volvió a hacerse imparable en el área y a vencer el arco defendido por Orlando Gill.

Así fue el 3-0 de Estados Unidos vs. Paraguay, en el Mundial 2026

En el minuto 45+5, Balogun apareció sobre la izquierda, corrió a espaldas de los defensas paraguayos y recibió un pase quirúrgico desde la mitad de la cancha.

Fue así como, tras ganar en velocidad e ingresar al área, enganchó para rematar con su pie izquierdo y colgó al balón en el ángulo de la mano derecha del arquero paraguayo.

¿Qué otros equipos hacen parte del grupo D del Mundial 2026?

Aparte de Estados Unidos y Paraguay, Australia y Turquía son las otras selecciones que hacen parte del grupo D de la Copa del Mundo 2026.

El sábado 13 de junio, a las 11:00 de la noche, Australia y Turquía debutarán en el torneo más importante de selecciones.

Ese partido se jugará en el Estadio BC Place Vancouver, ante un poco más de 54.000 espectadores.

Así formaron Estados Unidos y Paraguay, en su debut en el Mundial 2026

El primer once de Estados Unidos en la Copa del Mundo fue el siguiente:

¡Estados Unidos tiene contra las cuerdas a Paraguay y ya le gana 2-0! Vea el video del GOLAZO
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Freese en el arco; Freeman, Richards, Ream y Robinson en la defensa; Adams, Tillman, Dest, McKennie y Pulisic en el medio; y Balogun en el frente de ataque.

Mientras tanto, la titular de Paraguay fue con Gill en el arco; Cáceres, Gómez, Alderete y Alonso en la defensa; Gómez, Cubas, Bobadilla y Almirón en la zona de volantes; y Enciso con Sanabria como delanteros.

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