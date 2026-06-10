La IA promete devolverle 16 minutos a tu consulta médica, pero abre un debate que preocupa a los expertos

Usted llega a su cita médica después de semanas de espera y se encuentra con una escena cada vez más común: el profesional mira la pantalla, digita a toda velocidad, revisa formularios y apenas levanta la mirada. La consulta avanza, pero buena parte del tiempo se desvanece en trámites digitales.

Esta molestia, que resume el día a día de millones de pacientes, podría tener los días contados gracias a la tecnología. Sin embargo, el remedio empieza a generar sus propios dolores de cabeza dentro de los consultorios.

Mientras el sistema de salud colombiano lidia con una presión asistencial crítica —acumulando demoras de hasta 92 días para citas con especialistas y más de dos millones de quejas al año—, una reciente investigación publicada en JAMA, la prestigiosa revista de la Asociación Médica Estadounidense, ha puesto la lupa sobre el verdadero impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la atención médica.

Más tiempo para el paciente, ¿menos habilidades para el médico?

El estudio trae una cifra que genera ilusión: el uso de herramientas de IA para la automatización de la documentación clínica se asoció con una reducción de hasta 16 minutos en el papeleo y el manejo de la historia clínica electrónica. La promesa es enorme: menos clics para el doctor significan más minutos para mirar al paciente a los ojos, escuchar sus síntomas y explicar el tratamiento.

El panorama, no obstante, es agridulce. La misma publicación revela un dato inquietante: el 88 % de los médicos teme perder sus habilidades clínicas y de diagnóstico por depender en exceso de estas herramientas tecnológicas. Aunque el 70 % de los profesionales ve con buenos ojos que la IA alivie su agotamiento laboral ("burnout"), existe una resistencia silenciosa a delegar el pensamiento crítico en un algoritmo.

Dorian Rallón, CEO de Biofile, advierte que la clave no es adoptar tecnología por moda, sino usarla para rescatar el factor humano.

"Menos clics y menos papel le devuelven al médico el enfoque en su oficio; la tecnología debe acercar la conexión humana, no alejarla. La herramienta da una base, pero no formula las ideas ni reemplaza la empatía", explica el experto.

El reto de la adopción en Colombia

El debate llega en un momento coyuntural para el país. Con la implementación de la Circular 038 de 2025 del Ministerio de Salud, medir los tiempos de espera ya es una obligación crítica para evaluar el sistema. En este contexto, la IA no busca reemplazar al médico, sino rescatar el "tiempo clínico de calidad".

Sin embargo, el estudio de JAMA deja una advertencia clara para países como Colombia: la IA no hace milagros por sí sola. La investigación descubrió que solo el 32 % de los médicos utilizó la herramienta en la mitad o más de sus citas, y que las horas de trabajo fuera de horario no desaparecieron mágicamente. Sin capacitación adecuada y reglas claras de adopción, los minutos prometidos simplemente se diluyen.

Al final del día, el éxito de la IA en la salud no se medirá por qué tan moderno sea el software del consultorio, sino por indicadores más humanos: que el paciente entienda su diagnóstico, que sus datos estén protegidos bajo la Ley 1581 y que, por fin, sienta que al otro lado del escritorio hay alguien escuchándolo.