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Plantas recomendadas por expertos para conciliar mejor el sueño sin tomar medicamentos

Expertos han revelado los beneficios de algunas plantas naturales para evitar la ingesta constante de medicamentos.

Foto: Diseñado por Magnific.
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Noticias RCN

junio 10 de 2026
09:18 a. m.
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El insomnio se ha convertido en una de las principales problemáticas que aquejan a millones de personas en todo el mundo y es que algunos de los efectos de este trastorno del sueño son el agotamiento de la energía, fatiga, disminuye el rendimiento cognitivo, aumenta el riesgo de sufrir depresión, entre otros efectos.

Una de las soluciones más populares entre las personas es hacer uso de suplementos de melatonina. Sin embargo, los expertos han revelado nuevas opciones naturales para ayudar el descanso y dormir mejor.

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Plantas para dormir mejor

Diversas investigaciones han logrado identificar los beneficios de algunas plantas como la valeriana. Esta flor, proveniente de Europa y Asia, se ha utilizado principalmente para tratar algunos trastornos como la ansiedad, la depresión y la ausencia de sueño. Dicha aromática mejora el sueño al aumentar los niveles de ácido Gamma- Aminobutírico en el cerebro.

Algunos de los principales efectos que genera en las personas que la consumen son: aumenta el tiempo total de sueño, reduce el tiempo en el que se logra conciliar el sueño, favorece la calidad del sueño y aumenta el tiempo total de este.

Pese a que esta planta favorece la calidad del descanso, es importante acudir a un especialista antes de empezar a tomarla ya que en algunos pacientes puede producir efectos secundarios como dolores de cabeza, malestares estomacales, entre otros.

Otra de las plantas más famosas para mejorar la calidad del sueño es la manzanilla ya que esta ha sido utilizada, históricamente, como calmante para diversas molestias como dolores estomacales, de cabeza, entre otros.

La manzanilla contiene un antioxidante que promueve un estado de sedación leve en las personas que la consumen. Investigaciones han determinado que tiene la capacidad de reducir el tiempo para conciliar el sueño, evita la interrupción del sueño en la noche y disminuye la ansiedad que puede interferir en este proceso.

En el caso de la lavanda no es necesario consumir esta planta ya que puede utilizarse de distintas formas al inhalarla por medio de aceites esenciales en difusores, cápsulas orales, entre otras opciones.

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Otros métodos para conciliar el sueño

Pese a que dichas aromáticas pueden ayudar a conciliar el sueño, expertos insisten en la trascendencia de adoptar distintos hábitos para lograr un descanso adecuado durante las noches.

Varias de estas acciones son: mantener un sueño regular, crear una rutina relajante en las noches antes de dormir, evitar la cafeína antes de acostarse en la noche, evitar las siestas al final del día, tomar luz solar en la mañana para regular el ciclo del sueño y la vigilia.

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