Desinformación en salud: riesgos de consejos falsos en internet

La desinformación en salud crece a un ritmo alarmante en Colombia, impulsando la automedicación e interacciones peligrosas. Descubra cómo identificar estas falsas cadenas y proteger a su familia de las graves consecuencias de seguir consejos médicos sin sustento profesional.

Infodemia: por qué las noticias falsas de salud se viralizan tan rápido

Nathaly Rozo, docente de la Maestría en Salud Pública de Areandina (sede Bogotá), es tajante al advertir que este fenómeno debe ser tratado como una crisis de salud pública y no como un simple desorden pasajero de las redes sociales.

La era digital ha desencadenado lo que los expertos denominan "infodemia". Este concepto agrupa tres grandes problemas:

La desinformación (cuando el contenido es abiertamente falso)

(cuando el contenido es abiertamente falso) La misinformación (cuando los usuarios lo comparten de buena fe sin verificar)

(cuando los usuarios lo comparten de buena fe sin verificar) La malinformación (el uso de datos reales fuera de contexto con la intención de causar daño).

¿Pero por qué caemos tan fácilmente? La respuesta está en nuestras emociones. Según explica Rozo, en plataformas como X (antes Twitter) o WhatsApp, las noticias falsas se propagan hasta seis veces más rápido que las verdaderas. Esto ocurre porque apelan directamente a la indignación, al miedo extremo o a la falsa esperanza. Cuando un mensaje alarmista coincide con un temor que el usuario ya tiene, la necesidad de reenviarlo para "proteger" a sus seres queridos anula su capacidad de análisis crítico.

Señales de alerta para identificar un consejo médico falso

Para no ser víctima de la desinformación en salud, el primer paso es desarrollar un filtro crítico. Los algoritmos premian lo llamativo, pero usted debe aprender a reconocer las "banderas rojas" que delatan un contenido peligroso:

Promesas de curas milagrosas : Desconfíe automáticamente de productos o remedios caseros que aseguran "curarlo todo", desde un resfriado hasta enfermedades crónicas.

: Desconfíe automáticamente de productos o remedios caseros que aseguran "curarlo todo", desde un resfriado hasta enfermedades crónicas. Teorías de conspiración : Frases como "lo que los médicos no quieren que sepas" o "el secreto que la industria farmacéutica oculta" son ganchos clásicos del engaño.

: Frases como "lo que los médicos no quieren que sepas" o "el secreto que la industria farmacéutica oculta" son ganchos clásicos del engaño. Falta de contexto: Un mensaje confiable siempre tiene fecha, autor y enlaces a estudios o instituciones médicas verificables. Si es un audio anónimo que inicia con "me acaba de contar un doctor del hospital...", ignórelo.

Un mensaje confiable siempre tiene fecha, autor y enlaces a estudios o instituciones médicas verificables. Si es un audio anónimo que inicia con "me acaba de contar un doctor del hospital...", ignórelo. Tono alarmista: Si el texto o video exige actuar "antes de que sea demasiado tarde" o amenaza con consecuencias fatales si no se comparte, es altamente probable que sea falso.

Los graves riesgos de la automedicación y los remedios de internet

El impacto de las fake news traspasa la pantalla cuando los usuarios modifican sus conductas sanitarias. Seguir indicaciones sobre tratamientos alternativos sin la supervisión de un especialista no es un juego.

La docente de Areandina advierte que estos hábitos desembocan en automedicación irresponsable, intoxicaciones severas e interacciones químicas peligrosas entre medicinas recetadas y brebajes caseros. Peor aún, fomenta el abandono de tratamientos vitales en pacientes con enfermedades crónicas, quienes en su desesperación buscan alternativas mágicas.

Un trágico ejemplo reciente fue el consumo masivo de dióxido de cloro durante la pandemia del COVID-19, una práctica nacida en redes sociales que dejó múltiples intoxicaciones y muertes a lo largo de América Latina. Además, estas tendencias impulsan el uso innecesario de antibióticos para infecciones virales, acelerando la resistencia antimicrobiana, lo que significa que en el futuro los medicamentos reales dejarán de hacer efecto en nuestro organismo.

Guía para verificar información médica antes de compartirla en WhatsApp

Romper la cadena de la desinformación está en manos de cada usuario. Antes de presionar el botón de "reenviar", hágase tres preguntas fundamentales: ¿quién lo dice?, ¿cuándo se publicó? y ¿cuál es la fuente original? Si alguna de estas respuestas no es clara, la decisión más inteligente es abstenerse de compartirlo.

La pausa de verificación es su mejor herramienta. Acostúmbrese a contrastar los datos dudosos con portales oficiales. En Colombia, las fuentes de consulta obligatoria son el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud (INS), el Invima y la Supersalud. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS son los referentes definitivos.