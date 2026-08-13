Cadenas humanas: así es como los colombianos se unen para ayudar a los afectados por el terremoto

En medio de la devastación que dejó el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes 10 de agosto, también apareció otra imagen: la de miles de colombianos ayudando a otros colombianos.

En las calles, centros de acopio y zonas afectadas se han formado verdaderas cadenas de solidaridad.

Personas que no se conocen entre sí llegan con agua, alimentos, elementos de primera necesidad y, en muchos casos, simplemente con sus manos dispuestas a ayudar.

Así funcionan las canciones de ayuda humana

Para algunos, la ayuda comenzó a kilómetros de distancia. Cuatro amigos, por ejemplo, decidieron viajar hasta una de las zonas críticas después de conocer por las noticias la magnitud de la emergencia.

Venimos cuatro personas, un grupo de amigos que decidimos viajar acá porque vimos por las noticias que era un punto crítico.

Otros llegaron para entregar alimentos y bebidas a quienes llevan horas trabajando entre los escombros.

Estamos apoyando toda la causa y dando algún refrigerio para reanimarse, tener fuerza.

Y mientras unos llegan con provisiones, otros ponen al servicio de la emergencia su propia fuerza física.

Necesitamos de las personas también que tengan alguna facultad física porque necesitamos cargar.

Son manos que cargan, trasladan, buscan y acompañan. Una cadena que crece cada vez que alguien decide que, aunque no conozca a la persona que necesita ayuda, también puede hacer algo por ella.

¿Qué están llevando quienes decidieron ayudar?

Agua, alimentos y refrigerios se han convertido en algunos de los elementos fundamentales para quienes permanecen durante largas jornadas atendiendo la emergencia.

Agua, hay mucha hidratación para darle a todos los colaboradores.

Pero la ayuda no siempre llega en forma de una caja o una botella. También está quien ofrece sus brazos para levantar un objeto, quien acompaña a una familia, quien ayuda a buscar a una persona desaparecida o quien simplemente se queda unos minutos para escuchar.

Porque después de una tragedia, acompañar también es una manera de ayudar.