"Me desahuciaron": preocupante revelación de reconocido actor de 'La rosa de Guadalupe'

Horacio Beamonte, el reconocido músico y actor mexicano que trabajó en 'La rosa de Guadalupe', fue diagnosticado con cáncer en abril de 2025.

Tras una serie de exámenes detallados, los especialistas le informaron que padece una leucemia linfoblástica aguda que afecta su sangre y su médula ósea.

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Luego del diagnóstico, Horacio Beamonte acudió a una quimioterapia, pero, debido a que presentó vómitos, escalofríos y dolores físicos, decidió renunciar a ese tratamiento y simplemente someterse a cuidados paliativos.

A raíz de esa decisión, el importante actor de México ha informado que los médicos lo desahuciaron y le han hecho saber que podrían quedarle pocos meses de vida.

Así fue como Horacio Beamonte, el reconocido actor de México, reveló que lo desahuciaron tras el cáncer detectado

En su cuenta de TikTok, Horacio Beamonte compartió una entrevista con el periodista 'Chava Rock' y, en la descripción del post, les contó a sus seguidores la noticia que le comunicaron.

"Entrevista de mi música y mi actuación en México y el mundo, compartiendo con artistas internacionales, dejando huella en el arte y la cultura, hasta que la leucemia me atacó", escribió.

"Y, aunque los expertos médicos me desahuciaron, mi señor Jesucristo tiene otros planes para mí", añadió.

Horacio Beamonte, el reconocido actor de 'La rosa de Guadalupe', firmó un documento para morir dignamente

En una publicación de Instagram, Horacio Beamonte manifestó que se decidió por la ortotanasia y que ya firmó una carta.

"Me decidí por la ortotanasia, la verdadera muerte digna. Fui a mi consulta en la Clínica del Dolor, donde me atienden por la leucemia, y aproveché para firmar la Carta de Voluntad Anticipada y la Orden de No Reanimación. Este es un derecho legal que le permite a cualquier persona mayor de edad decidir de forma libre si acepta o rechaza tratamientos médicos que prolonguen la vida de manera artificial cuando padece una enfermedad terminal", detalló.

"No es una eutanasia porque no busca exterminar la vida de forma activa a manos de un médico, sino permitir que el proceso de la enfermedad siga su curso natural con cuidados paliativos. La Orden de No Reanimación es un documento médico oficial que indica a los doctores y enfermeras que no deben aplicar reanimación cardiopulmonar si el corazón o la respiración del paciente se detienen. Permite que la persona tenga una muerte natural sin maniobras agresivas", concluyó.