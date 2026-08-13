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¡Inesperado anuncio en la NBA! Leyenda se retira tras casi dos décadas en la élite

El base se retira como uno de los mejores de su generación y con un recordado paso por varias franquicias.

Foto: AFP.
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agosto 13 de 2026
12:58 p. m.
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Russell Westbrook anunció su retiro del baloncesto profesional a los 37 años. El base abandona las canchas tras 18 temporadas consecutivas en la élite de la competencia.

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El anuncio lo dio a través de sus redes sociales mediante un emotivo video. En la publicación, acompañó las imágenes con un mensaje tajante: “A veces ni siquiera sabes cuándo ya has visto el final. Tenías que estar ahí. Y ahora se acabó”.

¿Por qué se retira Westbrook?

Westbrook fue seleccionado en la cuarta posición del Draft de 2008 procedente de UCLA por los entonces Seattle SuperSonics (la franquicia se convirtió en Oklahoma City Thunder). Fue cuestión de tiempo que se consolidara como uno de los motores más dominantes de la liga.

Su punto cumbre llegó en la temporada 2016-17, cuando promedió un triple-doble a lo largo de toda la fase regular (31.6 puntos, 10.7 rebotes y 10.4 asistencias por partido), una hazaña que no se lograba desde Oscar Robertson en 1962.

Aquella campaña histórica le valió el premio al Jugador Más Valioso (MVP) y el récord de más triples-dobles en un solo año (42).

La trayectoria de Westbrook

A lo largo de su trayectoria, vistió las camisetas de siete franquicias: Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets y Sacramento Kings, donde disputó la última temporada acumulando promedios de 15.2 puntos y 6.7 asistencias por encuentro.

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Si bien recibió varias ofertas durante esta agencia libre para continuar en roles de menor impacto, Westbrook optó por dar un paso al costado en sus propios términos.

La temporada de la NBA comienza el próximo 20 de octubre con los encuentros Boston Celtics vs Detroit Pistons, Philadelphia 76ers vs New York Knicks (defensor del título) y Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs (la última final de Conferencia Oeste).

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