Reconocido cantante sufrió grave accidente de tránsito: su esposa falleció

Un famoso cantante que interpreta música tradicional de Ecuador sufrió un fuerte accidente automovilístico el pasado 12 de agosto de 2026.

Se trata de Mauricio Núñez, que pertenece a la agrupación ‘Dúo Hermanos Núñez’.

El hecho ocurrió en la vía que conduce de Santo Domingo a Quinindé, en su país, y el artista quedó herido, mientras que su esposa falleció a causa del impacto.

¿Qué se sabe del grave accidente automovilístico en el que falleció la esposa de Mauricio Núñez, el famoso cantante?

Las autoridades ecuatorianas han revelado que el accidente ocurrió en horas de la madrugada, exactamente sobre las 3:10 de la mañana.

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El cantante Mauricio Núñez, junto a su familia, iba como pasajero en una furgoneta y tenía planeado llegar hasta Esmeraldas. Sin embargo, en el kilómetro 24 de la vía se presentó un grave choque contra otro vehículo.

Giomara Lozada, la esposa del artista que interpreta éxitos como 'Cariño bonito', 'Amor dolor' y 'Tú y yo', murió casi de inmediato en el lugar de los hechos. Además, el conductor de la furgoneta y otras dos personas que estaban en el otro vehículo también fallecieron.

Mientras tanto, Mauricio Núñez y sus dos hijos fueron trasladados de urgencia a un centro médico y se encuentran siendo monitoreados.

El pronóstico del cantante es reservado y se le realizará una cirugía este 13 de agosto. Entre tanto, Mauricio, como también se llama su hijo, se someterá a otro procedimiento quirúrgico y María José, su hija, tiene fracturas en las piernas.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Mauricio Núñez, el reconocido cantante, tras el accidente en el que murió su esposa

Los fanáticos de Mauricio Núñez se han solidarizado con él tras lo ocurrido y le han enviado mensajes de condolencias y recuperación.

"Qué pena tan grande", "mi más sentido pésame para Mauricio y su familia", "lo siento mucho", "que en paz descanse Giomara" y "los tenemos en nuestras oraciones", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.