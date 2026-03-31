Invima alerta por lotes falsificados de Electrolit en Colombia: advierten daños para la salud

La Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria sobre la falsificación del producto Electrolit en Colombia, una popular bebida para la rehidratación oral.

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La entidad advirtió que la circulación de estos productos adulterados representa un riesgo para la salud pública, debido a que no cumplen con garantías de calidad, seguridad ni eficacia.

La alerta, divulgada el 30 de marzo de 2026, se originó tras una denuncia confirmada por el titular del registro sanitario, Laboratorios PISA S.A. de C.V.. La compañía identificó inconsistencias en varios lotes de la presentación de 625 mililitros que estarían siendo comercializados en el país con características alteradas frente al producto original.

Lotes de Electrolit falsificados y principales irregularidades detectadas

Según la información oficial, se han detectado múltiples irregularidades en lotes específicos del producto. Entre ellas, diferencias entre el sabor declarado en la etiqueta y el contenido real, así como cambios en el color de la solución.

Por ejemplo, el lote M24N339, originalmente de maracuyá, ha sido encontrado como fresa-kiwi; el lote M24G354, de fresa, fue alterado a mora azul; y el lote M24S323, también de maracuyá, aparece como Jamaica.

Asimismo, el lote M24T302 presenta una variación de fresa a fresa-kiwi, mientras que el lote M24T472, originalmente de uva, ha sido identificado también en versión falsificada como ponche de frutas. Estas inconsistencias evidencian procesos de adulteración que comprometen la integridad del producto.

El Invima también reportó anomalías en los envases, como defectos en los puntos de sellado, tapas con acabados distintos y sellos de seguridad con cortes irregulares. A esto se suman otros signos de alerta: presencia de sedimentos en el fondo de la botella, cambios en el olor característico y deficiencias en la impresión de etiquetas, donde el logo puede verse borroso o con colores poco definidos.

FOTO: Invima

Riesgos para la salud y recomendaciones del Invima

La autoridad sanitaria enfatizó que estos productos son considerados fraudulentos conforme a la normatividad vigente. Al desconocerse su composición real y las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, se incrementa el riesgo de efectos adversos en los consumidores.

En este contexto, el Invima recomienda a la ciudadanía abstenerse de adquirir productos con las características descritas, verificar siempre el registro sanitario antes del consumo y consultar la autenticidad a través de los canales oficiales.