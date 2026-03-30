Las zonas de Colombia con advertencia por alto riesgo de fiebre amarilla en Semana Santa

El Ministerio de Salud lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para verificar y actualizar los esquemas de vacunación antes de viajar durante Semana Santa, así como en los próximos puentes festivos y vacaciones de mitad de año.

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La recomendación se centra especialmente en la prevención de enfermedades como la fiebre amarilla y el sarampión, que continúan registrando casos en Colombia y en otros países del continente.

La entidad enfatiza que las personas que planean desplazarse dentro del país, en especial hacia zonas de riesgo como el departamento del Tolima, deben contar con la vacuna contra la fiebre amarilla aplicada al menos 10 días antes del viaje.

Vacuna contra la fiebre amarilla: requisito clave para viajar en Colombia

De acuerdo con datos oficiales, desde el inicio del brote en 2024 se han confirmado 180 casos de fiebre amarilla, con un saldo de 81 fallecimientos. En 2026, la mayoría de los contagios se han presentado en personas no vacunadas que viajaron desde departamentos como Cundinamarca, Norte de Santander, Boyacá y Bogotá hacia zonas donde el virus circula activamente.

El Ministerio de Salud detalla que la vacuna contra la fiebre amarilla está indicada a partir de los 9 meses de edad en todo el país, incluyendo a personas mayores de 60 años en zonas de alto riesgo.

Además, se recomienda una dosis de refuerzo si han pasado más de 10 años desde la última aplicación, especialmente para quienes viven o transitan por municipios priorizados del departamento de Tolima como Cunday, Villarrica, Icononzo, Purificación, Prado, Dolores, Chaparral, Ataco, Planadas, Rioblanco, Ortega, Carmen de Apicalá, Suárez y San Antonio.

Sarampión: recomendaciones para viajeros a Estados Unidos, Canadá y México

Frente al incremento de casos de sarampión en la región, el Ministerio recomienda que quienes viajen a países como Estados Unidos, Canadá y México revisen su antecedente vacunal. En caso de no contar con el esquema completo, deben aplicarse una dosis de refuerzo al menos 15 días antes del viaje.

En lo que va de 2026, Colombia ha confirmado cuatro casos importados de sarampión, sin reportes de transmisión local. Sin embargo, el riesgo persiste debido al alto flujo de viajeros internacionales. Por ello, las autoridades insisten en la importancia de la vacunación como principal medida de prevención.