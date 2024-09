James David, el niño de 8 años con leucemia que espera un trasplante para salvar su vida

En septiembre se conmemora el día mundial de la lucha contra la leucemia, un tipo de cáncer en la sangre, desafortunadamente no hay excepción para los niños y James David Amaya, de 8 años, es uno de los pacientes que requiere un trasplante. Tanto él como su mamá Luz Dary Arbeláez están optimistas mientras avanza el tratamiento.

Después del trasplante espero un año y si Dios quiere me sano

Esa es la fe de James en su lucha contra una linfoide aguda. Confía en su entorno para salir adelante, pues depende de muchas personas, de los medicamentos, de que las radioterapias y, principalmente su trasplante, se den a tiempo.

Las dificultades que vive la familia de James David en su lucha contra la leucemia

“En este momento estamos a la espera de las radioterapias que todavía no se han podido iniciar en el cancerológico. Estamos teniendo dificultades. Cada minuto en la vida de mi hijo es muy valioso”, asegura Luz Dary.

Están a la espera de que se hagan unos exámenes al niño y también a su padre, para que se pueda llevar a cabo el trasplante que necesita. Adicionalmente, insisten en la necesidad de que se autoricen las radioterapias.

El pequeño James asegura no sentir temor ante este proceso quirúrgico que será vital en su batalla contra la leucemia. “La verdad no he sentido miedo al trasplante y solo estoy esperando a que nos hagan los exámenes a mí y a mi papá”.

Los pacientes de leucemia dependen de que se hagan los trasplantes a tiempo

Virginia Abello, jefe de la unidad de leucemia en la Fundación CTIC, comentó a Noticias RCN que estos procedimientos tienen que hacerse en el momento indicado. “Los pacientes que requieren un trasplante tienen que ser trasplantados a tiempo. Creo que hay que hacer un llamado para que a estos pacientes los tengamos en la mira”.

Sobre esta enfermedad, Abello comentó que cualquier persona la puede padecer. "Es un cáncer en la sangre en donde las células se reproducen de forma anormal y sobre todo no se mueren y se acumulan”.