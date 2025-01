¿Cómo identificar si a mi hijo le hacen bullying en el colegio? Siga este paso a paso

El bullying es una forma de acoso que afecta a millones de niños en el mundo y puede tener consecuencias devastadoras en su bienestar emocional, social y académico.

Según un informe de la UNESCO, uno de cada tres estudiantes en el mundo ha sido víctima de algún tipo de acoso escolar. Identificar las señales de que un niño está siendo víctima de bullying es crucial para prevenir efectos a largo plazo, como ansiedad, depresión o incluso el abandono escolar.

Señales que indican bullying según los expertos

Un niño que enfrenta bullying puede mostrar señales que a menudo pasan desapercibidas. Según un estudio publicado en el Journal of School Psychology, algunas de las más comunes incluyen:

Cambios en el comportamiento: el niño puede volverse retraído, ansioso o mostrar actitudes agresivas que antes no tenía.

Evitar el colegio: negarse a ir a clases, buscar excusas para quedarse en casa o fingir enfermedades frecuentes.

Cambios físicos: lesiones inexplicables, ropa o pertenencias dañadas, o pérdida frecuente de objetos personales.

Problemas de sueño: dificultad para conciliar el sueño, pesadillas recurrentes o insomnio.

Bajo rendimiento académico: disminución en las calificaciones o falta de interés en actividades escolares.

El informe "Global Status Report on School Violence and Bullying" de la UNESCO resalta que el acoso escolar no siempre es físico; también puede ser emocional o cibernético, y estos tipos de bullying pueden ser igual de perjudiciales.

Qué hacer si identificas señales de bullying

Si sospechas que un niño está siendo víctima de bullying, lo primero es abrir un canal de comunicación con él. Según el National Bullying Prevention Center, es fundamental que los padres y cuidadores escuchen al niño sin juzgarlo y le aseguren que no está solo.

También es importante informar a los docentes y al personal del colegio para trabajar conjuntamente en la solución del problema. Algunas escuelas cuentan con programas de intervención basados en estudios como el Olweus Bullying Prevention Program, que han demostrado reducir significativamente los casos de acoso escolar.