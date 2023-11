EPS no deben desaparecer: la propuesta del Centro Democrático para el tinto entre Petro y Uribe

Este miércoles 22 de noviembre a las 5:00 de la tarde, se llevará a cabo en la Casa de Nariño el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario y exsenador Álvaro Uribe Vélez, para hablar sobre la reforma a la salud que se debate en el Congreso.

En A Lo Que Vinimos, el congresista del Centro Democrático Andrés Forero, quien estará presente en el encuentro, dijo que las EPS no deben desaparecer, que Petro reconoce la importancia política de Uribe y explicó los puntos que se deberían replantear del articulado.

¿Qué se espera de este tinto en la Casa de Nariño?

Andrés Forero: Creo que independientemente de los resultados, en democracia siempre va a ser importante e interesante que quienes piensan distinto se puedan sentar, hablen francamente y manifiesten sus diferencias. Creo que el país y el presidente deben entender que más allá de una reforma, que creo que se le está convirtiendo en un punto de dolor, lo que quieren los colombianos es que la atención en el país mejore, que lo que tenemos al día de hoy se mantenga, pero que mejore. Lo que nosotros sentimos es que lo que plantea el Gobierno Nacional es un salto al vacío.

¿Cuáles serán esos puntos que ustedes van a discutir de la reforma a la salud? ¿Qué plantearán en la mesa durante la reunión?

Andrés Forero: Son muchas las preocupaciones, pero podríamos tratar de reducirlas en tres puntos. El primero es que nosotros consideramos que las EPS no deben desaparecer; sí hay algunas EPS que son malas, naturalmente, entendemos que salgan del sistema, pero creemos que aquellas que funcionan bien y prestan un buen servicio en salud a los colombianos no deberían salir.

No hay que acabar el sistema de aseguramiento en salud que tiene hoy nuestro país. Además, nos asusta que le metan politiquería a la salud de los colombianos, dándole más protagonismo a alcaldes y gobernadores. El expresidente Uribe jugará un papel muy importante en esos cambios que pide el Congreso sobre la reforma

Me imagino que el presidente Petro reconoce la importancia política que tiene el presidente Uribe, pero él, de hecho, abrió la puerta para que fueran otros congresistas de otras bancadas que tienen una preocupación sincera y auténtica por la reforma de la salud. Creo que lo que tratamos nosotros de explicarle al país, sobre todo con ese mensaje que llevamos a personas que no son de nuestro partido, que son voceros de pacientes y expertos en tema de salud. Es que esto no es una dicotomía entre el uribismo y el petrismo, ojalá que el presidente que ha hecho un llamado, un gran acuerdo nacional, entienda que ese acuerdo no implica la imposición unilateral de esos puntos de vista.

