Congresistas de Gobierno e independientes piden reunión al presidente Petro para discutir reforma de salud

La discusión de la reforma a la salud se aplazó para este miércoles 22 de noviembre, esto después de que se dé la reunión entre el expresidente y máximo líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, y el presidente Gustavo Petro, quienes van a hablar sobre el articulado.

Pese a que la oposición ha cuestionado ampliamente la reforma a la salud, partidos de Gobierno e independientes también han debatido el articulado. Por tal motivo, un grupo de congresistas le envió una carta al presidente Gustavo Petro solicitándole ser escuchados.

“Las preocupaciones por la reforma a la salud no solo vienen de la oposición. Los partidos independientes y algunos Congresistas de la coalición de Gobierno, también las tenemos. En ese sentido, queremos manifestar nuestra disposición al diálogo para buscar acuerdos que protejan el derecho fundamental a la salud”, afirmaron los representantes en la misiva.

Este es el documento dirigido al presidente Gustavo Petro en el que congresistas le solicitan una reunión "para buscar acuerdos".

Una de las representantes que ha cuestionado ampliamente el articulado es Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso. En entrevista con Noticias RCN, la representante a la Cámara le hizo un llamado al Gobierno Nacional.

¿Qué le solicitan al presidente en la carta que le enviaron?

Las críticas a la reforma a la salud no provienen exclusivamente de la oposición. Está muy bien que el presidente se siente a discutir con los sectores que él considere, pero a nuestro parecer, hoy en día ha habido desconocimiento de que el Congreso es mucho más amplio que solamente el Pacto Histórico y Centro Democrático.

Estamos pidiéndole al presidente que se siente a escuchar a las voces independientes y algunas de Gobierno, que tenemos algunas preocupaciones sobre la reforma, que creemos, valdría la pena que él tuviera presentes.

Sobre todo, porque han cancelado la plenaria del día de hoy, martes 21 de noviembre, que iba a discutir la reforma a la salud, a la espera de la reunión que va a tener el presidente Petro con el expresidente Uribe.

Nosotros queremos ser escuchados y presentarle al Gobierno nuestros argumentos, porque las críticas no provienen solamente del Centro Democrático.

En entrevista con Noticias RCN hablamos con la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, sobre la carta enviada al presidente Gustavo Petro, firmada por varios congresistas, en la que expresan su preocupación por la reforma a la salud.

De hecho, gran parte de las críticas que nosotros presentamos no son las mismas que el Centro Democrático, no tenemos los mismos argumentos, así que esperamos que el presidente reconozca esa pluralidad, esos matices en el Congreso, y que esté a la disposición de reunirse con voces independientes, algunas de Gobierno, que también tienen críticas a la reforma.

Sin embargo, ustedes fueron invitadas a la reunión del Centro Democrático ¿No era mejor aprovechar el espacio?

Francamente, yo no me sentiría cómoda porque la invitación que hizo el presidente Petro es muy clara, explícita para la oposición. Yo, por ejemplo, tengo tantas diferencias con el Centro Democrático, con el uribismo, que realmente no me sentiría nada bien que el expresidente Uribe me llevara a la Casa de Nariño.

La reforma no debería seguir tramitándose a puerta cerrada, le planteamos al presidente que tengamos un mecanismo de transparencia para que la ciudadanía conozca de primera mano cuáles son nuestras preocupaciones.