¿Ha disminuido su deseo sexual? Le contamos las posibles causas y cómo mejorarlo

El deseo sexual suele ser una prioridad para el estilo de vida de muchas personas y uno de los motivos más frecuentes de consulta a ginecólogos y sexólogos. Gran parte de los pacientes alguna vez en su vida ha notado una disminución en su libido, por lo cual piensan que tienen un problema de salud.

De acuerdo con la sexóloga Marcela Castro, consultada en un artículo del portal especializado Doctoralia, la pérdida del apetito sexual se presenta más frecuentemente en mujeres que en hombres: el 20% de mujeres en Colombia entre los 20 y 49 años alguna vez ha estado en una etapa en la que no tiene interés por tener este tipo de encuentros íntimos.

Castro considera que este hecho está muy ligado a las creencias sociales que se tienen frente a este tema, puesto que para las personas de género femenino la sexualidad suele ser mucho más restrictiva y tabú. Por el contrario, para los individuos masculinos desde muy pequeños se les enseña a descubrir su cuerpo con libertad.

“En el caso de la comunidad LGBTIQ+ los estudios son muy escasos y cuando se han realizado se focalizan en la población con VIH lo cual no nos da muchas luces en el presente”, argumentó la especialista.

¿Cuáles son las causas?

Castro resalta que cada persona es diferente y que existen varios factores del entorno que pueden influir en la intimidad que cada uno tiene: “Somos complejas y el deseo es muy variable y subjetivo, cambios en diferentes ámbitos de la vida, pueden llegar a afectar el deseo sexual en las personas”.

En cada paciente hay diferentes componentes que pueden repercutir en su libido. En cuanto a la parte médica, puede deberse a la menopausia -en el caso de las mujeres de edad avanzada- o la diabetes.

Los padecimientos mentales como la ansiedad o la depresión también pueden ser una causa, aún más si la persona toma medicamentos para ello. Los ansiolíticos y antidepresivos suelen disminuir el apetito sexual significativamente. También hay factores fisiológicos como la fatiga, el embarazo o el climaterio.

La parte emocional puede llegar a afectar bastante. Si la persona tiene baja autoestima, estrés, fue criada bajo creencias muy restrictivas o ha experimentado alguna experiencia traumática, puede reflejarse en sus relaciones íntimas.

Por último, una de las causas más frecuentes es una mala comunicación de pareja: si existe una situación de abuso o si símplemente ha perdido el interés por su compañero sentimental, va a haber una disminución del apetito sexual.

“Debemos entender que la sexualidad no va aparte del resto de nuestra vida, sino que según lo que va ocurriendo en nuestra vida, nuestra sexualidad también se verá afectada, esto lo digo porque muchas personas al primer cambio en su sexualidad, asumen que algo está pasando y que ya tienen problemas sexuales y no tiene que ser así necesariamente, puede ser porque se está cansado, está pasando por un momento de estrés o dificultad en su vida, o solo es que no se concentra”, indica la especialista.

Una disminución del libido suele afectar el estado de ánimo de los pacientes e incluso la forma como se relacionan. Por esta razón, siempre es recomendable consultar a un profesional cuando se esté en una situación en la que no se sienta conforme con su sexualidad.

¿Cómo aumentar el deseo sexual?

Puede aumentar las lecturas eróticas, leer libros de sexualidad o consumir material audiovisual que pueda elevar su libido. Sin embargo, es muy importante no acudir a la pornografía de forma excesiva, ya que esto puede ser perjudicial. Se debe buscar material diseñado por expertos.

Encontrar la raíz del problema: puede ser un factor emocional, por lo que debe revisar muy bien su entorno laboral, económico o familiar para descubrir qué le puede estar causando estrés y tratar de trabajar en ello.

Tener encuentros no sexuales con su pareja. Puede ser ver una película juntos o hacerse masajes. Esto va a retomar las interacciones que habían perdido y puede reconectarse con él o ella.

