La delicada enfermedad que padece ‘Marty McFly’, protagonista de 'Volver al futuro'

En las últimas horas se hizo tendencia en todo el mundo el reencuentro de 'Marty McFly' y el ‘Doc’, de la famosa trilogía ‘Volver al Futuro’, debido a que hace 37 años no se veían Michael J. Fox y Christopher Lloyd, los dos hombres que marcaron una época en el cine al tratarse de una de las películas más taquilleras de la historia.

El encuentro tuvo lugar en el Comic Con de Nueva York y además de ser viral por la anhelada aparición de los dos actores, también lo fue por el estado de salud de Michael J. Fox, interprete de Marty McFly, quien padece la delicada enfermedad de Parkinson.

Michael J. Fox hizo una aparición especial junto a ‘Doc’, después de ser los encargados de deslumbrar el cine mundial en 1985.

En dicho momento se vieron bastante contentos por encontrarse nuevamente en sus vidas y allí Michael J. Fox tuvo la oportunidad de hablar respecto a su enfermedad, la cual ya lo hace tener movimientos involuntarios en su cuerpo.

‘McFly’ nació en 1961 en Canadá y lamentablemente fue diagnosticado con Parkinson en 1991. Sin embargo, el actor cataloga la enfermedad como “lo mejor que le ha pasado”.

A sus 29 años lo diagnosticaron con Parkinson, justo en el momento en que su carrera profesional estaba siendo conocida en todo el mundo. “Esto ha traído a mi vida muchas cosas importantes. Fue lo mejor que me pasó en la vida. Le digo a la gente que es un regalo y me dicen: ‘Estás loco’. Yo respondo: ‘Sí, pero es el regalo que sigue tomando’. No lo cambiaría por nada. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que se me ha dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”, dijo el actor refiriéndose a la fundación que creó para buscar cura a dicha enfermedad.

Esta organización ha motivado a más de 48 mil personas para contribuir en el estudio de esta enfermedad.

El actor cuenta que ha tenido problemas con el habla, su memoria y equilibrio, por lo que hace unos años decidió retirarse de su carrera como actor.

Sus movimientos también se han visto afectados. Los temblores y movimientos repetidos en sus manos y pies, afectan a la caracterización de los personajes.

¿Qué es el Parkinson?

El parkinson, es una enfermedad del sistema nervioso que afecta la movilidad. A nivel mundial, más de 10 millones de personas padecen esta condición.

De acuerdo con sitios especializados en esta enfermedad, el Parkinson produce síntomas como: temblor de manos, brazos, piernas, mandíbula y cara. Además, se presenta rigidez en los brazos y piernas por lo que se genera lentitud en los movimientos, problemas de equilibrio y coordinación.

Esta enfermedad es más probable que aparezca en los hombres que en las mujeres. Además, suele comenzar sobre los 60 años, pero en algunos casos se diagnostica en menores edades.

Las personas que presentan esta enfermedad pueden mostrar dificultades para caminar, hacer labores simples como masticar o hablar.