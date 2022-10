En video: el emotivo abrazo que marcó el reencuentro de los actores de ‘Volver al Futuro’

Con una conmovedora ovación, el festival Comic Con, en Nueva York, recibió a los protagonistas de una de la trilogías más exitosas y taquilleras, ‘Volver al Futuro’.

37 años después de haber estrenado la icónica película, sus legendarios protagonistas se volvieron a ver cara a cara en el Javit’s Center de la ‘Gran Manzana’. Los aplausos y las ovaciones no se hicieron esperar y un abrazo marcó uno de los reencuentros más emotivos de los últimos tiempos.

El encuentro buscaba revelar detalles de lo que fue la filmación de la exitosa trilogía y la amistad que los une desde hace más de tres décadas.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd se llenaron de los aplausos y gritos de sus fans que escuchaban atentamente cada palabra y cada anécdota que contaban de su trayectoria y en lo que se convirtieron sus vidas después de grabar una de las películas más vistas en el mundo.

Los actores que interpretaron al Doc Brown y Marty McFly contaron detalles del rodaje del film y curiosas cosas que pasaron juntos mientras grababan.

La primera película de la saga, que se estrenó en 1985, se convirtió en la más taquillera de esa época, considerada como un clásico de la cultura popular de los 80.

Una de las particularidades de la conversación con los protagonistas de la película tuvo que ver con el papel que encarnó a Marty McFly que inicialmente tuvo otro actor que fue despedido casi al finalizar todas las escenas, luego de esto, Michael J. Fox fue escogido para comenzar desde cero el papel.

En el instante en el que Lloyd lo conoció supo que sería para siempre: “No conocía a Michael en persona y al verlo sentí una química inmediata”.

Al mismo tiempo, hablaron de lo que significó esta película para sus vidas. En el caso de Lloyd, confesó que aún tiene una camiseta de “Regreso al futuro Parte IIl” y que su esposa no le permite usar hoy en día.

Por su parte, Michael J. Fox habló del Parkinson que padece desde hace tres décadas: “No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”.

Fox también habló de su madre, quien murió hace apenas dos semanas. Recordó que cuando lo convocaron para hacer 'Volver al Futuro' tenía 23 años y su madre opinó era una muy mala idea hacer esa película. "Aunque le encantó, tenía razón: me cansé”, dijo en pleno auditorio.

