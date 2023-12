Enfermedades de transmisión sexual relacionadas con la infertilidad, advierten expertos

La directora médica de la clínica de fertilidad Fertilab Barcelona, la doctora Federica Moffa, ha alertado sobre la relación entre las infecciones por enfermedades de transmisión sexual (ETS) y la infertilidad. Según sus declaraciones, entre un 20 y un 30 por ciento de los casos de infertilidad están directa o indirectamente relacionados con estas enfermedades.

La doctora Moffa explicó que las ETS pueden provocar obstrucciones en las trompas de Falopio en las mujeres o los conductos deferentes en los hombres, lo que resulta en esterilidad de tipo mecánico. Destacó que actualmente, alrededor del 90 por ciento de los casos de infertilidad de este tipo están relacionados con infecciones por 'Chlamydia', en su mayoría asintomáticas. Otras ETS como la gonorrea o la infección por Ureaplasma también pueden ser causantes de problemas de infertilidad, aunque en menor medida.

¿Por qué las ETS causan infertilidad?

Sin embargo, la doctora Moffa también señaló que no todo se debe a una falta de protección durante las relaciones sexuales. Una buena salud sexual y reproductiva también implica tener un buen estado de la microbiota de los órganos reproductores y evitar enfermedades que afecten su buen funcionamiento, como la vaginitis.

La prevención es la opción más segura para evitar las ETS. El uso del preservativo, especialmente cuando no exista una relación de pareja estable o se tenga más de una pareja sexual, es la única solución para evitar contraer estas enfermedades. Aunque la infertilidad por ETS no siempre es permanente y existe la posibilidad de que el sistema reproductivo vuelva a la normalidad, la doctora Moffa enfatiza la importancia de cuidarse, ya que sufrir infecciones recurrentes por ETS puede aumentar las probabilidades de infertilidad.

Según datos proporcionados por Fertilab Barcelona, la infertilidad por ETS afecta principalmente a la población más joven, especialmente entre los 20 y los 30 años, que es precisamente la franja de edad en la que el cuerpo está más preparado para concebir un bebé. Las ETS son una de las causas, entre otras, por las cuales una de cada 6 parejas es infértil en la actualidad.

Cómo no afectar la fertilidad en caso de padecer ETS

La doctora Moffa destaca la importancia de actuar rápidamente ante cualquier molestia y realizarse pruebas periódicas para descartar posibles enfermedades que puedan afectar la salud sexual y reproductiva. Cuanto antes se actúe y se reduzcan los efectos, menos posibilidades habrá de que la enfermedad deriva en infertilidad, aclara la experta.

En los casos en los que la pareja es serodiscordante, es decir, uno de los miembros tiene VIH, hepatitis B o C, las clínicas de fertilidad juegan un papel fundamental a la hora de concebir un bebé. Según la doctora Moffa, cuando una persona es diagnosticada con alguna de estas enfermedades, no solo existe el riesgo de infertilidad, sino también de contagiar a la pareja o transmitir el virus al bebé. Por ello, se pueden realizar tratamientos de fecundación in vitro (FIV) que permiten evitar la contaminación mediante técnicas como el lavado de semen.

Desde Fertilab Barcelona enfatizan la importancia de mantener buenos hábitos sexuales, así como llevar una vida sana en todos los aspectos para reducir al máximo las posibilidades de infertilidad u otras afecciones que afecten la salud. Además, destacan la necesidad de acudir siempre a profesionales de la salud y seguir las indicaciones médicas en todo momento.