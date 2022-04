En Semana Santa no hay que bajar la guardia para evitar repuntes con la covid-19

Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, reiteró que la positividad de covid-19 en Colombia se mantiene con tendencia a la baja y se encuentra en el 1,9 por ciento e indicó que, de los casos actuales el 68,2 % se origina de una fuente de infección relaciona.

Le puede interesar: Investigan a hombre que recibió 87 dosis de la vacuna contra covid-19.

Además, resaltó que el país se encuentra con un reporte promedio de seis muertes diarias, es decir que ya se logró bajar la cifra de fallecimientos a un dígito. Pero advirtió que no se debe descuidar la vigilancia, pese a que la situación da un parte de tranquilidad al ver la relación casos vs. decesos.



"Las personas de mayor riesgo siguen siendo los adultos mayores y pacientes con comorbilidades", aseguró. Y aunque ómicron sigue predominando, la ocupación de camas UCI, hospitalización general y urgencias continúa siendo mayormente por otras patologías no covid.

También lea: Según la OMS, dos tercios de la población africana habría contraído covid-19.

"Vichada, Guaviare y Vaupés son los únicos departamentos que no tienen ocupación UCI por ninguna causa, por lo que tienen una disponibilidad del 100 %", agregó.



En cuanto al periodo de Semana Santa que comienza este fin de semana, destacó que "tenemos que estar muy atentos, se van a desplazar muchas personas a nivel nacional y es importante que tengamos los equipos de vigilancia muy atentos, que estemos pendientes de los conglomerados, de estar haciendo esa vigilancia activa en este periodo".

Además: ¿Fin del covid-19? Inicia el cierre masivo del Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus.

E invitó a seguir los lineamientos emitidos con relación a la aplicación de las pruebas, para poder seguir mostrando cómo se encuentra la positividad, qué está pasando a nivel epidemiológico, "de modo que no vayamos a tener un repunte posterior en algunas ciudades o departamentos después de Semana Santa".



Finalmente reforzó el mensaje de no bajar la guardia y mantener las medidas de bioseguridad en estos días de receso.