Apple Vision Pro: ¿Pueden comprarlas las personas que utilizan gafas?

La empresa tecnológica Apple dio a conocer su nuevo producto novedoso prometiendo estar a la altura de la creación del iPhone, el Apple Watch, el iPad y los Air Pods. En esta ocasión, su invento se trata de las nuevas Apple Vision Pro, unas gafas que combinan la realidad aumentada y virtual.

Al parecer, las gafas tendrán un costo aproximado de 3.500 dólares y saldrán al mercado en 2024. Sin embargo, las personas que tengas anteojos formulados deberán pagar un costo adicional entre 300 y 600 dólares por par, debido a que necesitan un accesorio adicional para ser ubicado encima de los lentes.

Las personas interesadas en adquirir este novedoso producto y que utilizan gafas permanentes deberán comprar un accesorio adicional, se trata de un cristal graduado que permite que se acople de manera magnética a la pantalla de las gafas, ya que las Apple Vision Pro no están diseñadas para tener lentes encima.

De acuerdo con lo mencionado, este cristal deberá ser diseñado por la empresa de ópticas fundada en Alemania, Zeiss, en colaboración con Apple para poder instalar este elemento en las Apple Vision Pro.

The era of spatial computing is here. Where digital content blends seamlessly with your physical space. So you can do the things you love in ways never before possible. This is Apple Vision Pro.