Acción, drama y heroísmo: las imperdibles películas bélicas en Netflix, ¿las ha visto?

Netflix, la plataforma de streaming más popular del mundo, cuenta con una gran selección de películas de guerra que lo mantendrán al borde del asiento. Desde historias basadas en hechos reales hasta dramas intensos, estas películas exploran los horrores y las consecuencias de la guerra de una manera impactante.

Películas de guerra más populares en Netflix

Una de las primeras películas que subió la polémica entre el cine tradicional y Netflix es "Beasts of No Nation". Estrenada en 2015, esta película nos transporta al continente africano, donde un joven llamado Agu, interpretado por Abraham Attah, se ve obligado a convertirse en soldado en medio de una guerra civil. Esta película, dirigida por Cary Fukunaga, aborda el tema de los niños soldados sin ningún tipo de filtros, mostrando la crudeza y la violencia del conflicto. Aunque la producción no cuenta con los grandes presupuestos de otras películas de guerra, destaca por su impactante historia y su increíble sonido y fotografía.

Otra película recomendada es "El asedio de Jadotville". Estrenada en 2016 y dirigida por Richie Smyth, esta película nos transporta al Congo en 1961, donde un grupo de soldados irlandeses se enfrenta a millas de soldados congoleños bajo el mando de mercenarios franceses. Aunque modesta en comparación con otras producciones, esta película destaca por su intensa acción y suspenso, manteniendo al espectador en vilo durante todo el metraje.

En 2018 se estrenó "El fotógrafo de Mauthausen", dirigida por Mar Targarona. Esta película española, basada en hechos reales, cuenta la historia de Francesc Boix, interpretada por Mario Casas, un fotógrafo interno en el campo de concentración nazi de Mauthausen. Boix logra tomar fotografías que incriminan a altos cargos del ejército nazi. Con una gran banda sonora y una fotografía cuidada, esta película nos sumerge en la oscuridad de uno de los momentos más trágicos de la historia.

Entre las películas más recientes, destacamos "Una sombra en mi ojo", estrenada en 2021. Esta película, dirigida por Tim Mielants, se sitúa en la Segunda Guerra Mundial y sigue la misión de la Royal Air Force británica para bombardear la sede de la Gestapo en Copenhague. Sin embargo, la operación termina en tragedia con la muerte de decenas de personas inocentes. Esta película nos muestra las terribles consecuencias de la guerra y plantea cuestiones morales difíciles de enfrentar.

Cine recomendado en Netflix para reflexionar lo absurdo de la guerra

En cuanto a producciones premiadas, mencionamos "Sin novedad en el frente", adaptación de la obra literaria de Erich María Remarque. Esta película, estrenada en 2022, fue nominada a los Oscar, los BAFTA y los Globos de Oro. Nos muestra la cruda realidad de la guerra a través de la experiencia de dos jóvenes soldados alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Con escenas impactantes y una narrativa poderosa, esta película nos hace reflexionar sobre el absurdo de la guerra y la maldad humana.

Otra película que merece la pena mencionar es "El Pianista". Basada en hechos reales, esta película relata la historia de Władysław Szpilman, un pianista judío que sobrevive al Holocausto en Varsovia. Dirigida por Roman Polanski, "El Pianista" es un testimonio desgarrador de la brutalidad de la guerra y la capacidad del ser humano para encontrar esperanza y consuelo en la música.

No podemos dejar de mencionar "Dunkerque", una película épica dirigida por Christopher Nolan y estrenada en 2017. Basada en hechos reales, esta película narra la heroica evacuación de más de 330.000 soldados aliados de las playas de Dunkerque durante la Segunda Guerra Mundial. Con un reparto de renombre y un manejo magistral de la tensión y la acción, "Dunkerque" es un homenaje a los héroes de la guerra y un recordatorio impactante del costo humano del conflicto.

Finalmente, "Castillo de Arena" es una película de 2017 dirigida por Fernando Coimbra que nos sumerge en la realidad de la guerra en Irak. La historia sigue a Matt Ocre, un joven soldado estadounidense envuelto en un violento enfrentamiento con insurgentes iraquíes. A través de la perspectiva de Matt, la película nos muestra los desafíos y dilemas que enfrentan los soldados en medio de la guerra, al tiempo que reflexiona sobre temas como la amistad y el sacrificio.

Estas películas, disponibles en Netflix, te transportarán a los campos de batalla y te harán reflexionar sobre la naturaleza de la guerra y sus consecuencias. No te las pierdas si eres amante del género belico y estás buscando historias poderosas y conmovedoras.

