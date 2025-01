Reconocida actriz colombiana hospitalizada en España reveló cómo se encuentra y qué síntomas tuvo

Sandra Guzmán, la reconocida actriz colombiana que desde hace unos años es residente española, se encuentra hospitalizada en Madrid. La noticia fue confirmada este 24 de enero por Andrea Guzmán, su hermana, en una entrevista con el programa Impresentables, en los 40.

De esa manera, luego de que la situación se hizo viral y Sandra Guzmán comenzó a recibir múltiples mensajes en los que se expresaba apoyo, pero también preocupación, se pronunció oficialmente y aclaró cómo fue el momento en el que comenzó a sentirse enferma y de qué manera ha evolucionado desde que empezó a ser atendida por el personal médico.

Este es el diagnóstico de la actriz Sandra Guzmán y así le empezaron los síntomas

Sandra Guzmán, a través de videos grabados en sus historias de Instagram, confirmó que los médicos le realizaron un tag y le informaron que tenía una infección urinaria.

"El tag arrojó que había una leve afección en uno de mis riñones. Todo apuntaba a una infección urinaria que seguramente me gané en algún lugar de mis vacaciones, puede ser una piscina o qué se yo", expresó la actriz.

"Fui inmediatamente internada, con tratamiento intravenoso y antibiótico. Yo presento algún tipo de resistencia a algunos medicamentos y entonces fueron varios días de fiebre", agregó.

Asimismo, la actriz explicó que regresó de sus vacaciones en Colombia y asistió a un par de reuniones de trabajo en Madrid, pero empezó a sentirse mal. Incluso, reconoció que permaneció en su cama cuando volvió a su casa y que los dolores la hicieron ir a urgencias.

"Empecé con un dolor abdominal que fue a más, me sentí muy indispuesta, con dolor de cabeza y fiebres muy altas. Yo pensé que era una indigestión porque en esas reuniones de trabajo uno come mucho, pero la fiebre me preocupó porque era incontrolable y terminé en urgencias", afirmó.

Sin embargo, la actriz hizo énfasis en que la atención medica que ha recibido ha sido oportuna, de calidad, y que está segura de que muy pronto podrá retomar sus actividades habituales.

"Estoy indispuesta, con efectos de los medicamentos, pero bien. No estoy abandonada y sin servicio médico. De hecho, cuento con mi salud pública española al 100%", puntualizó.

¿Cómo está viviendo la actriz Sandra Guzmán su proceso de recuperación?

La reconocida actriz explicó que las palabras que su hermana dijo en la entrevista pudieron ser malinterpretadas por algunas personas. Pues, no está del todo sola en España, sino que sus hijas viven con ella y han estado presentes en el hospital visitándola.

"Me encantaría tener a mi hermana, a algún par de amigas, a mis tías o a mis primas que en Colombia siempre llenan las habitaciones cuando me he visto enferma. Acá lo vivo diferente porque mi hija menor estudia, la mayor trabaja y no pueden hacerme compañía todos los días. Quizá esa palabra 'sola' significaba que no estoy tan acompañada de un núcleo familiar", detalló.

Finalmente, Sandra Guzmán le agradeció a sus seguidores, seres queridos y amigos por los mensajes que le hicieron llegar y aseguró que fuerte y recargada para afrontar el nuevo año.