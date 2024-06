En video, Aida Victoria confirmó su separación con Westcol: "Hay cosas que no puedo permitir"

Luego de la polémica que se vivió durante el miércoles 26 de junio, donde Aida Merlano encontró unas conversaciones de Westcol con otra mujer, esta decidió dar por finalizada la relación.

A través de sus redes sociales y ya con la cabeza más fría, Aida Victoria Merlano tomó la decisión de dar por finalizada su relación con Westcol, un streamer muy famoso en Colombia con quien llevaba varios meses de relación.

Aida victoria Merlano confirmó el fin de su relación con Westcol

“Esta se regala, se entrega, a las otras le reconocen su polvo. Esta lo que es una arrastrada; se siente orgullo de ser un cacho que nunca fue. Nunca se acostaron ni nada, pero él cometió el error de darle entrada a su palco. Él paga sus consecuencias de sus acciones”, inició Merlano a través de sus historias de Instagram.

Sobre cómo se enteró de todo, confirmó que "yo me entré por medio de un Tik Tok de una persona que me dice que West me fue infiel con una persona. En la llamada que tengo con ella hay muchas incogruencias porque yo tenía la conversación completa y ella decía cosas que no estaban allí, como por ejemplo que se besaron… Se contradice en muchas cosas y por eso no le creo”.

"Hay cosas que no puedo permitir": Aida Merlano

En la última historia, la influenciadora barranquillera confirmó la separación con Westcol. En el video se evidencia como se le quiebra la voz.

“A ella no la conozco, a él sí lo conozco… lo amo con todo mi corazón, pero por encima del amor que siento por él, está el amor que siento por mi y por encima está la relación conmigo y hay cosas que no puedo permitir. No estamos más juntos”

Hasta el momento Westcol no se ha pronunciado al respecto. Se espera que en horas de la tarde lo haga por medio de un live.