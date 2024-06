Westcol reveló su verdad detrás de los fuertes rumores de infidelidad a Aida Merlano: video

El reconocido influenciador Westcol salió a defenderse en medio de una ola de rumores que lo acusan de ser infiel a su pareja, Aida Victoria Merlano. A través de sus historias en Instagram, donde acumula cerca de tres millones de seguidores, el joven creador de contenido expresó su profunda indignación ante las acusaciones que han generado una gran controversia.

Westcol aclaró los rumores de infidelidad a Aida Victoria Merlano

Westcol afirmó estar profundamente molesto con la situación, negando categóricamente haber tenido una relación con la joven implicada, aunque admitió que intercambiaron algunos mensajes. “Estoy muy enojado, esto se me ha salido de las manos. No entiendo cómo una mujer puede ser tan mala y fabricar historias falsas, alardeando de cosas que nunca ocurrieron. Lo está llevando a un extremo, no sé cómo alguien puede querer hacer tanto daño”, comentó en sus historias.

Westcol rompió silencio y explicó su verdad detrás de los rumores de infidelidad a Aida Victoria Merlano

El influenciador subrayó que la joven involucrada solo busca atención y notoriedad a través de esta controversia, y reconoció que su mayor error fue haberle dado la oportunidad para hacerlo. “Es una persona que no se quiere a sí misma y se está denigrando sola con esta situación”, añadió.

Asimismo, Westcol confirmó que se encontró con la joven en una fiesta con varios amigos, pero insistió en que no sucedió nada inapropiado. “No le toqué ni un pelo en ningún momento de la noche, solo fue alguien a quien invitamos y estuvo ahí. ¿Qué se puede hacer en estos casos?”, concluyó.

Las declaraciones de Westcol han dividido a sus seguidores. Mientras algunos lo apoyan y creen en su versión de los hechos, otros se muestran escépticos y dudan de su palabra. A pesar de la polémica, el influenciador sigue adelante con su trabajo y continúa creando contenido para sus plataformas digitales, capturando la atención de sus miles de fanáticos.

Por otro lado, Aida Merlano ha declarado en su cuenta de Instagram que prefiere no hablar más del tema por el momento, ya que se siente muy afectada por la situación. En cuanto a Aida Merlano, pareja de Westcol, no ha hecho declaraciones públicas sobre la controversia, ya que se encuentra recuperándose de una reciente intervención médica.

Esta situación ha generado un gran revuelo en redes sociales, manteniendo a los seguidores atentos a cualquier novedad respecto a este escándalo que involucra a una de las parejas más seguidas del ámbito digital.