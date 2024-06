Conmoción en redes: Aida Victoria explotó y acusó a Westcol de infidelidad en plena transmisión

La influenciadora colombiana, Aida Victoria Merlano, se ha vuelto tendencia en las redes sociales luego de que se filtrara un video donde aparece discutiendo con su novio, el streamer conocido como Westcol, por supuestas conversaciones comprometedoras con otra mujer.

El incidente ha generado controversia y ha sido ampliamente compartido en plataformas como TikTok, generando un gran revuelo en la comunidad de la pareja.

¿Hubo infidelidad de Westcol con Aida victoria Merlano?

Durante una transmisión en vivo realizada por Westcol este miércoles, 26 de junio, se pudo observar una fuerte discusión con su novia, relacionada con un chat comprometido con otra mujer, cuya identidad aún se desconoce.

En el video, Aida Merlano confronta a su novio sobre la conversación, exigiendo explicaciones y cuestionando si ha sobrepasado los límites establecidos en su relación.

Westcol intenta justificarse, afirmando que la mujer con la que supuestamente mantuvo la conversación era solo alguien que conoció en un lugar llamado Dulcinea, y que no ocurrió nada más allá de un intercambio de mensajes.

“Es una vieja que yo conocí, que estábamos en Dulcinea y la vieja me escribió que me veía lindo, ella estuvo ahí, pero no pasó nada, o sea está en chats y se puede ver que me dice que yo soy muy respetuoso, que tengo muy bonita energía, pero hay otros mensajes que puede que te enojen”,

Sin embargo, la influenciadora de 24 años no queda satisfecha con la explicación y manifiesta su molestia por la situación, alegando que su novio está coqueteando con otra persona, lo cual va más allá de lo que considera aceptable en su relación.

Aida Victoria Merlano subió el tono

“Todo el mundo está diciendo que me está poniendo cacho. La vieja está mostrando los chats... Fuiste tú el que la saludaste, entonces yo puedo coquetear con los manes.¿ Yo puedo hacer eso? porque a mí me fascinaría irme de rumba y arruncharme con un man. estoy muy p"#$, lo que más me tiene así es el chat".

RELACIONADO Greeicy Rendón confiesa el problema en el parto que afectó su relación con Mike Bahía

“Yo no le estoy coqueteando a la vieja mi amor, nunca hubo una mala intención, te lo juro por mi vida ... yo no me quise ir con ella, nosotros no queríamos traerla ni estar con ella, la vieja es una persona ardida”, respondió Westcol, quien procedió a terminar con la transmisión.