¿Indirecta para Saruma? Andrea Valdiri encendió los rumores sobre una traición con un candente video

La separación de los influenciadores Andrea Valdiri y Felipe Saruma ha sido uno de los temas más hablados en medios y redes sociales durante los últimos días. Mediante sus cuentas de Instagram, la expareja explicó que ya no estaban juntos y, aunque no dieron los motivos exactos, sí dejaron algunos mensajes que han dado pie a las especulaciones de los usuarios.

La separación entre Valdiri y Saruma

Por su parte, Valdiri argumentó que en una relación hay cosas que "no son negociables" y que ella no toleraría algo como la hipocresía. Sin embargo, dejó en claro que su relación finalizó en buenos términos y que se lleva muy bien con el influenciador.

Así mismo, Saruma defendió a su exesposa de los comentarios negativos que le habían hecho en redes sociales tras el divorcio, agradeciéndole por sus años de compañía y por las enseñanzas que le brindó durante la relación.

Sin embargo, las críticas por parte de los internautas no han cesado y muchos están pendientes de las publicaciones de la influenciadora para saber cómo ha sobrellevado la ruptura. Es por eso que un reciente video ha puesto en tela de juicio los motivos de la separación.

La supuesta indirecta de Andrea Valdiri

En sus historias de Instagram, la barranquillera subió un candente clip bailando e interpretando una canción de vallenato del artista Diego Daza, la cual, según los internautas, podría representar su historia con Felipe Saruma.

Este éxito habla de una mujer muy bella que acaba de culminar una relación amorosa debido a que el hombre no supo valorarla cuando la tenía a su lado, le dio malos tratos e incluso, algunos dicen que hace referencia una traición. De esta manera, dice que ella merece ser tratada como la primera opción y que por eso no quiere regresar con quien le hizo daño.

"Ella es la hembra que todos quieren tener y el que la tenía no la aprovecho. Mucho partidazo el que dejó perder. Salió pa' la calle en gafitas de sol, pa' no perder el tiempo un reloj Cartier, una cervecita pa' entrar en calor. Ya no quiere novio la bebé", dice la primera estrofa de la canción interpretada por Valdiri.

Los comentarios en redes sociales se encendieron y muchos usuarios comenzaron a especular que hubo una traición en la relación. Unos dicen que fue por parte de la influenciadora, mientras que otros argumentan que Saruma le fue infiel y que por eso ella no lo perdonó.

No obstante, ninguno de los dos creadores de contenido ha salido públicamente a confirmar ni a desmentir los rumores.