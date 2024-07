Jorge Barón fue víctima de estafa en Londres, su hijo denunció lo sucedido

Jorge Andrés Barón, hijo del famoso presentador del 'Show de las estrellas', recientemente compartió una preocupante experiencia en Londres que sirve como advertencia para turistas.

Según su relato, él y su familia casi fueron víctimas de una estafa por un servicio de transporte conocido como Tuk Tuk. Estos vehículos, comúnmente utilizados en zonas turísticas, fueron el escenario de un intento de cobro excesivo en medio de una situación desesperada.

Denuncia pública a través de su cuenta de X

En su cuenta de X, Barón explicó: "Hoy vivimos una situación difícil en la ciudad de Londres, en un momento de desesperación en una llovizna. En la noche, tuvimos que tomar un servicio conocido como Tuk Tuk por la falta de taxis".

Lo que debería haber sido un breve y económico viaje de 1 kilómetro, terminó con el conductor exigiendo la exorbitante suma de 540 libras esterlinas, aproximadamente 5 millones de pesos colombianos.

Ante su negativa a pagar, fueron agredidos verbalmente, aunque, afortunadamente, no hubo daños físicos. La familia tuvo que recurrir a las autoridades para resolver la situación.

Advertencia a Turistas y Reacción Pública

Jorge Andrés Barón, de 21 años, quien estudia ciencia política y derecho en la Universidad de los Andes, aprovechó la plataforma para hacer un llamado de atención y prevenir a otros turistas. "Esto sirve como una advertencia para los colombianos y latinoamericanos que vayan a viajar en Londres.

Jamás tomen los Tuk Tuk", afirmó enfáticamente en su publicación. Destacó que cuando tomaron el servicio, el conductor se negó a informarles sobre el costo del viaje, y solo después del trayecto intentó imponer la tarifa abusiva.

Barón hizo un llamado no solo a los turistas, sino también a las autoridades londinenses: "Esto es una estafa, tiene que ser denunciada y, también, en el caso del concejo y la legislación inglesa, tiene que manejarse. Dichas personas no pueden seguir transitando porque están estafando a los turistas y esto puede afectar la percepción sobre una ciudad que, supuestamente, es segura y no tiene ningún caos".