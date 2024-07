"Gracias a Dios estaba 'pelado'", Luis Alfonso habló del robo que sufrió en partido de la Copa América

En plena Copa América, el reconocido cantante de música popular, Luis Alfonso, fue víctima de un robo por parte de una mujer durante su visita en el duelo de Colombia ante Brasil por fase de grupos.

Mediante sus redes sociales, el artista compartió un video donde se observaba celebrando junto a los hinchas de la tricolor y cantando su último éxito 'La Chismofilia'.

RELACIONADO Melissa Martínez se burló de periodista panameño que menosprecio a Colombia en Copa América

El detalle que empañó el emotivo video fue la imagen de una mujer que se encontraba atrás suyo, y tratando de hurtar lo que el cantante llevaba dentro de su canguro.

La indignación no tardó en redes sociales y diferentes usuarios rechazaron el 'cosquilleo' que sufrió el cantante por la señora, que además portaba una camiseta de la Selección Colombia.

Esto dijo Luis Alfonso sobre el robo

Después de lo sucedido, el artista de Popayán se pronunció en sus redes y explicó que, por fortuna, la mujer no pudo robarle nada.

“La señora sí me abrió el bolso. Gracias a Dios a mí me gusta estar más pelado y no me gusta cargar efectivo porque soy de los que todo lo que tengo el bolsillo me lo gasto, yo no sé ni en qué. Gracias a Dios llevaba solo los pasaportes”, aseguró inicialmente.

Y agregó: “Cuando fuimos a ver, mi esposa me dice: ‘Amor, ¿usted por qué tiene los pasaportes en el piso?’. Yo la verdad lo llevaba muy cerrado, pero para no darle mucha larga a la cosa le dije que quizá lo tenía abierto”, agregó.

Finalmente, el cantante dejó un mensaje de reflexión a sus compatriotas para que actúen de la mejor manera en el exterior.

“Nadie conoce las necesidades de nadie, yo no juzgo a la señora ni a la gente que de pronto esté haciendo eso, no solo allá, sino en otras partes del mundo, pero los invito a que echen para adelante trabajando y sin quitarle nada a nadie. Muy triste que salgan de la patria a hacer quedar mal al país y a la gente que de verdad somos trabajadores. Por uno pagamos todos”, concluyó.