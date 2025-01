En imágenes: así fue el último adiós de Miguel Ángel Díaz, el hijo de Diomedes Díaz que murió

Miguel Ángel Díaz, que luchó varios meses en una Unidad de Cuidados Intensivos de Bogotá contra una insuficiencia renal crónica que ocasionó que una de sus piernas tuviera que ser amputada, falleció en la noche del 18 de enero.

El hijo del 'Cacique de la Junta', que tuvo que ser entubado hasta cuatro veces a lo largo de tres meses, se complicó el 8 de enero cuando un nefrólogo le realizó una serie de exámenes y le diagnosticó una peritonitis que atacó sus órganos y lo descompensó.

En medio de esa realidad médica, los especialistas le comunicaron a Yolanda Rincón, la madre de Miguel Ángel Díaz, que la situación era complicada y que, a pesar de que ellos estaban realizando todos los esfuerzos posibles, su hijo podría partir de este mundo terrenal en cualquier momento.

Luego de que los médicos confirmaron el deceso del hijo de Diomedes Díaz, sus familiares agradecieron por los mensajes de condolencias e informaron que la velación se realizaría el 20 de enero, mientras que las exequias serían el 21 de enero, en la Parroquia de Cristo Rey, en Bogotá, a la 1:30 de la tarde.

"Querida familia y amigos, si deseas acompañarme en mi despedida terrenal, les espero bien lindos vestidos con colores claros", detallaron.

Y en la tarde de este 21 de enero, después de darle el último adiós a su hermano, Rafael Santos compartió en su cuenta de Instagram un video en el que dejó ver cómo fueron las exequias de Miguel Ángel Díaz, que tenía 39 años.

Así fue el último adiós de Miguel Ángel Díaz, hijo de Diomedes Díaz, tras su muerte

Rafael Santos mostró que llegaron a la parroquia en familia y cargaron el ataúd de su hermano Miguel Ángel Díaz junto a Elder Dayán, Rafael María Díaz, Luis Ángel Díaz y Kelly Elvira Díaz.

Además, permanecieron a su lado durante la mayor parte de la ceremonia exequial y lo rodearon cuando el cura se dispuso a aplicar el agua bendita.

"Hoy mi alma sigue de luto, querido hermano, así como la de todas las personas que te queremos. Te fuiste con Jesucristo dejando un vacío muy grande en nuestros corazones y él allá te dará el descanso que tanto necesitas", escribió Rafael Santos en la publicación.

"Te quiere siempre Rafael Santos Díaz y toda tu familia", agregó.

Asimismo, Rafael María Díaz compartió un video en el que mostró que, con la intención de cumplir una de las voluntades de Miguel Ángel Díaz, todos los hermanos lo despidieron entonando las canciones de vallenato de Diomedes, su papá.

"Junto a mis hermanos brindamos este gran homenaje como despedida a nuestro hermano. Siempre en nuestros corazones, manito", expresó Rafael María Díaz.

Este fue el mensaje con el que Luis Ángel Díaz despidió a su hermano Miguel Ángel Díaz

Luis Ángel Díaz, otro de los hermanos de Miguel Ángel Díaz, se pronunció en sus redes sociales tras el deceso y, con unas sentidas palabras, expresó cuánto amaba a uno de sus grandes confidentes.

"Te recordaré como mi ángel, con esa sonrisa hermosa, hermanito. Tantas cosas me faltaron por decirte, Migue. Vuela muy alto, sé que vas a vivir en mi corazón hasta que Dios me lo permita. Te amo mucho, me saludas a papá y a mis hermanos que los extraño también", manifestó.

Y, posteriormente, en otro post, le agradeció a Miguel Ángel por el tiempo compartido y por la nobleza que siempre lo caracterizó.

"Migue, hoy te despido, hermano de mi corazón. Solo queda agradecerle a Dios por el tiempo que te prestó para disfrutar de tu cariño y nobleza", concluyó.