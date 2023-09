Bebé es comparada con una 'Diosa reencarnada' por haber nacido con siete dedos

En los últimos días los medios internacionales han hablado bastante sobre un caso que ha impactado a los genetistas y médicos del mundo. En Rajasthan, India, una bebé nació con siete dedos en sus manos, por lo que fue comparada con una “Diosa reencarnada”.

Los médicos que asistieron el parto quedaron atónitos cuando vieron que esta pequeña tenía siete dedos en cada una de sus manos y seis en cada pie, según informó el medio local ‘Newsflash’.

Aunque los doctores aseguraron que esta condición no le generará afectaciones de salud a la neonata ni la pondrá en condición de discapacidad, este hecho no deja de ser sorprendente y continuará siendo investigado por los expertos.

Según el doctor especializado en traumatología Carlos Chávez, a esta extraña condición se le denomina polidactilia y se presenta desde el nacimiento. Si se causan daños puede tratarse de manera quirúrgica.

“No hay ningún daño por tener 26 dedos, pero es una anomalía genética. Por lo demás, la niña está absolutamente sana”, afirmó el doctor BS Soni, quien atendió el caso, al medio anteriormente mencionado.

A baby born with 26 fingers and toes in India is being hailed as “reincarnation of Hindu goddess” pic.twitter.com/BbToIL1GSJ