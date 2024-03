¡Papá dedicado! Camilo se encuentra estudiando para el complejo proceso del parto de Evaluna

La noticia que ha dejado emocionados a los fanáticos de la pareja de músicos Camilo Echeverry y Evaluna Montaner no podría ser más adorable: están esperando a su segundo hijo. Dos años después de dar la bienvenida a su hija Índigo, la pareja anunció con gran alegría la llegada de Amaranto.

Camilo y Evaluna se preparan para recibir su segundo hijo

El anuncio de esta dulce noticia llegó a través de las redes sociales, donde Camilo y Evaluna compartieron un conmovedor video. En el clip, se puede ver a Camilo construyendo una casita de juguete mientras recita un hermoso poema dedicado a su esposa. Al finalizar, con un toque de pincel, marca el nombre de la casita como "Refugio de Índigo y Amaranto", dejando claro el amor y la expectativa que rodea la llegada de su nuevo miembro.

Camilo Echeverry está estudiando para recibir a Amaranto

Para Camilo, este no es solo un momento de alegría, sino también de preparación y aprendizaje. En una entrevista reciente para el programa Molusco TV en Adolescentes Podcast, el artista reveló que está dedicando tiempo y esfuerzo para aprender sobre los cuidados necesarios durante el parto. Expresó su deseo de estar completamente presente durante el nacimiento de Amaranto, compartiendo: "He leído y estudiado mucho porque quiero asistir activamente en este parto. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente y es complejo. Eso no es pon las manos y ya, eso todo un asunto”, mencionó el artista colombiano.

Además, Camilo reveló que su esposa está igualmente emocionada con la idea y lo está apoyando en cada paso del camino. Juntos, están trabajando hacia su objetivo de un parto natural, sin anestesia ni intervenciones médicas.

De esta manera, el mes de agosto promete ser un momento de gran emoción y felicidad para la familia Echeverry-Montaner, ya que esperan recibir a su hijo Amaranto en un ambiente lleno de amor y cuidado. Con la dedicación y el amor que muestran, no hay duda de que este nuevo capítulo en sus vidas será tan hermoso como complejo, pero lleno de amor y alegría.