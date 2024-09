¡Llora el acordeón! Cancelan el Festival Vallenato por insólita razón

Los seguidores del folclor colombiano se encuentran sorprendidos por la noticia que se dio conoció en las últimas horas, donde se confirma que no se va a celebrar el Festival Vallenato en su versión 38, lo que ha generado indignación en el género, pues varios artistas y acordeoneros se comenzaban a alistar para lo que sería este evento cultural.

RELACIONADO Festival Vallenato 2016 será en homenaje a los hermanos Zuleta

Lo que se ha conocido es que la versión 38 del Festival Vallenato del Río Grande de la Magdalena que se iba a celebrar en Barrancabermeja del 9 al 13 de octubre no se podrá realizar, esto teniendo en cuenta el poco apoyo que realizó la Alcaldía para realizar este evento, haciendo que muchos artistas quedaran en vilo.

Cancelan el Festival Vallenato del Río Grande de la Magdalena

“Hicimos seguimiento todos estos meses. (…) El 1 de agosto recibí una comunicación donde me decían que, debido a unas diferencias internas en la junta, ellos asumirían la responsabilidad de hacer las gestiones para hacer el evento y que esperara para que saliera la empresa que ganara la licitación para hacer el concurso. Luego de eso nos percatamos que en la agenda cultural no aparecía el festival y ya luego me dijeron que no había recursos para apoyar el evento”, aseguró Gregorio Ortiz, presidente de la organización.

Cabe mencionar que en días anteriores se había confirmado que la organización del evento había logrado conseguir un apoyo económico de 40 millones de pesos con entidades del orden nacional y estaban esperando el apoyo de la Gobernación de Santander, la cual había desistido de tener un financiamiento del evento.

Alcaldía de Barrancabermeja respondió a la cancelación del Festival Vallenato

Luego de que la Fundación Festival Vallenato del Magdalena informara sobre la cancelación del evento, la Alcaldía de Barrancabermeja se pronunció sobre lo sucedido, dejando claro que el no apoyo financiero al evento se debe por unas presuntas irregularidades en el manejo interno de los dineros.

“La Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, informó a la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio que hasta tanto no se aclaren las inculpaciones sobre el manejo financiero del evento cultural”, aseguró la Alcaldía.