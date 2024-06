Miguel Melfi rompió el silencio y se sinceró con Karen: "siempre hablas mal de nosotros"

La Casa de los Famosos Colombia cada vez más se acerca a su final. Con la presión encima, los participantes han decidido sincerarse con sus compañeros tras un largo camino de competencia.

En las últimas horas, Karen Sevillano sostuvo una conversación con el panameño Miguel Melfi en la que el cantante se sinceró y le insinuó varios puntos sobre la amistad que sostienen.

Esto le dijo Melfi a Karen Sevillano

La creadora de contenido se molestó por un comentario de Miguel Melfi, quien trataba de divertirse con ella, pero esta le señaló que con razón hace rato no tenía amigos hombres.

Ante esto, el panameño aprovechó para sincerarse y reclamarle el porqué se molesta tanto con ellos si ellos han demostrado firmeza y lealtad.

“Siempre hablas mal de nosotros y nosotros siempre te damos cariño, te entendemos, te cuidamos, recochamos contigo para que no pases aburrimiento, mírame a mí te acompañé todo el tiempo a hacer el arroz con leche y después dices ¡ay mis amigos esto y lo otro!”, dijo.

Tras estas palabras, Karen agachó la cabeza y reconoció su amistad con él, algo que, según ella, no es normal, pues no está acostumbrada a tener amigos hombres.

“Cuando yo salga de aquí todas mis amigas me van a decir que cómo es posible que yo me volví amiga de hombre, yo no tengo amigos hombres”, expresó entre risas.

La Casa de los Famosos tendrá un nuevo eliminado

Este viernes, la Casa de los Famosos conoció su quinto y último nominado de la semana por parte del público.

Tras saberse que el Team Papillente tiene a todos sus integrantes en la placa, el público decidió que Martha Isabel Bolaños irá por parte de los galácticos para enfrentarse con ellos en las votaciones.

Así las cosas, este domingo, el mismo público definirá cuál será el nuevo participante que saldrá de la casa.